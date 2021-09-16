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中关村论坛9月24日至28日在京举办

500余家企业将展示最新成果（权威发布）

2021年09月16日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月15日电  （记者王昊男）经国务院批准，2021中关村论坛定于9月24日至28日在京举办。国新办15日举行新闻发布会介绍有关情况。

　　本次论坛的年度主题为“智慧·健康·碳中和”。“今年的论坛是建设北京国际科技创新中心的具体举措，有利于深化科技开放合作，推动中关村打造世界领先的科技园区和创新高地。”科学技术部副部长李萌介绍。

　　论坛采取“线上+线下”的举办模式，将重点围绕论坛会议、展览展示、成果发布、前沿大赛、技术交易、配套活动等六大板块，设置各类活动60场，同时举办贯穿全年的常态化系列活动。

　　作为中关村论坛的展览板块，科博会将设置综合馆等5个场馆，500余家中外企业将展示最新成果。

　　论坛举办期间还将发布《新一代人工智能伦理规范》、长寿命超导量子比特等一批重大创新研究成果。聚焦医药健康等12个硬科技领域，组织中关村国际前沿科技创新大赛，目前报名参赛的项目960余个，其中国际参赛队伍数量占到了30%。举办中关村国际技术交易大会，包括新技术新产品首发推介等15场活动，汇聚500余项新技术新产品。

　　论坛坚持常态化办会理念，目前已经举办了生命科技创新论坛等17场活动。建立科技成果转化平台，重点面向青年创业者、中小微初创企业、“专精特新”企业，推出了技术发布、资本对接、项目路演、集中签约、洽谈交流等系列活动。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月16日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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