本报石家庄9月15日电 （记者邵玉姿）记者近日获悉：今年，河北省将支持每个脱贫县发展壮大1至2个农业特色脱贫产业，在全省脱贫地区建设21个特色产业带。

河北将指导脱贫地区在脱贫攻坚期间培育形成的“五种三养”扶贫特色产业基础上，围绕产业发展关键环节，立足延链补链强链，开展产业巩固提升行动。脱贫县通过实行“六个一”工作机制，推动产业巩固提升措施落地落实。“六个一”工作机制即制定一个特色产业巩固提升规划、建立一个“一村一品”台账、组建一个工作专班、建立一个特色产业项目库、组建一支专家团队、建立一套工作推进机制。

为提升脱贫村“一村一品”发展水平，河北将围绕脱贫攻坚期内全省7746个脱贫村培育的11786个优势品种，组织开展“五不变、五强化”活动。“五不变、五强化”即品种不变，强化规模拓展；项目支持不变，强化运营质量提升；技术支持不变，强化补齐薄弱环节；联结机制不变，强化利益分配调整；主体带动不变，强化培育内生动力。

《 人民日报 》（ 2021年09月16日 12 版）

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