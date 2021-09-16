原标题：中国检验检测学会：加强信息与智能化建设

日前，中国检验检测学会信息与智能化工作委员会成立大会在北京召开。会上宣读了《信息与智能化工作委员会筹备工作报告》，阐明了信息与智能化工作委员会的成立背景、前期筹备工作、学会批准过程、工作委员会更名情况以及目前开展的主要工作。

中国检验检测学会会长李怀林指出，检验检测的本质是验证科学，在当今社会的应用极其广泛。如今，检验检测已经实现了一二三产业全覆盖，其重要性不断凸显，是充满希望的朝阳产业，要坚持学会“促进学科建设，服务市场监督”的办会宗旨，大力推动科学技术的进步，推动检验检测的发展。同时，要珍视科技工作者的荣誉。工作委员会要严格依据学会章程办事，立足学会办会宗旨和业务方向，以智能化为工具，加强自身建设，开拓创新，规范运作，努力开创学会智能与信息化学科建设工作新局面，更好地为检验检测工作者服务。

中国检验检测学会副会长金震表示，工作委员会将在中国检验检测学会的领导下，依照学会章程和工作委员会工作规则开展工作，在规范行业服务标准、维护市场秩序、推动技术创新、培育人才队伍、支持区域经济发展、助力质量强国建设等方面发挥重要作用。

金震面向全体会员，公开发出了要在加强行业自律，规范行业经济秩序方面发挥引领作用，要在推进技术创新发展，促进成果转化方面发挥支撑作用，要在响应扩大内需战略，调整行业发展方向方面发挥促进作用，要在落实质量强国战略，开展质量提升行动方面发挥示范作用的四点号召。

国家市场监督总局信息中心谭敏清作了精彩发言。刘传高教授、资深实验室信息智能化专家张红伟分别就“人工智能”“智能实验室”主题做出了专业解读和分享。

中国检验检测学会是由全国检验检测科技工作者、相关科研院所、高等院校学者、企业和社会相关代表人士自愿发起成立的全国性、学术型、非盈利的社会组织，是党和政府联系检验检测科技工作者的桥梁和纽带，是促进市场监管工作发展的重要力量。

中国检验检测学会信息与智能化工作委员会是中国检验检测学会的分支机构，接受学会的直接领导。2021年3月30日，经中国检验检测学会第二届理事会第二次会议批准，由7家单位共同发起成立，北京三维天地科技股份有限公司作为支撑单位负责具体承办。

工作委员会主要负责组织开展检验检测信息化领域的科技理论、检测方法、技术标准、人才培养、能力评价、仪器设备、实验室建设、风险管理等学术、技术交流合作活动；组织编著出版检验检测信息化学术著作和论文集；组织工作委员会科技成果鉴定、中国检验检测学会科技奖申报和初审等工作。

(责编：赵竹青、陈键)