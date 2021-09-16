原标题：走进乡村看小康｜猕猴桃长成乡村振兴“金果果”

新华网重庆9月15日电（葛琦）又逢秋收季，原野果香浓。连日来，猕猴桃种植户罗琼和丈夫每天都在果园里加紧采收，看着累累硕果挂满枝头，香甜的猕猴桃是属于罗琼的丰收味道。

家住重庆市黔江区中塘镇中塘社区的罗琼祖祖辈辈靠种杂粮为生，2010年以前，罗琼和丈夫两个人年收入不足2000元，生活捉襟见肘。罗琼怎么也想不到，短短十年间，昔日的“土山坳”竟成了远近闻名的“猕猴桃小镇”。

“过去村里基础设施薄弱，留守老人、妇女多，受山地制约没有规模化种植经济作物。2010年，黔江区招商引资项目仰头山现代农业示范园区落户中塘，村里开始发生翻天覆地的变化。”中塘镇党委书记谭春柏说。

据了解，中塘镇海拔800多米，当地高山地区生长了大片野生猕猴桃，高山气候让这里昼夜温差大，有利于猕猴桃积累糖分。经过多方调研，猕猴桃成为农业园的核心产业。

2011年起，仰头山现代农业示范园区历时四年完成5500亩猕猴桃换种改造，此后又不断优化猕猴桃品种。“猕猴桃需要精细化管理，修枝、施肥、清杂、消毒……每一个环节都会影响果实品质。我们每年都会为村民免费开展农技培训，手把手教大家嫁接枝条等，保障果园商品果合格率达80%以上。”仰头山现代农业示范园区负责人彭文平说。

随着果园陆续进入丰产期，猕猴桃亩产量可达1吨—1.5吨，果农们的腰包一天天鼓了起来。

“村民从我们这里可以领到三笔收入，一是土地流转，我们按每年每亩600元支付租金；二是劳务承包工资，我们将猕猴桃果树‘反包’给农户，将园区果树的管护交给村民，按每年每亩1000-1500元支付费用；三是亩产奖励，我们会根据果实的产量、品质，按每斤0.3-0.5元给予村民奖励，激励精细化种植。”彭文平说。

罗琼一家是当时村里的建卡贫困户，产业发展之初中塘镇政府就鼓励他们流转土地、学习种植技术，罗琼成为村里第一批“吃螃蟹”的人。2014年，罗琼一家从园区“反包”果园28亩，昔日贫困户成了猕猴桃种植大户。

“我们从换种改造时就在园区打工，学习猕猴桃种植技术，承包的果园也较早进入丰产期，去年我们仅猕猴桃种植就赚了3.6万元。”罗琼说。

在中塘镇，越来越多的人像罗琼一样依靠猕猴桃过上了甜日子，村民户均增收2.2万元。“土地流转收租金，承包果园领奖金，园区干活领薪金”成为中塘镇猕猴桃承包户们的“财富密码”。

看着家乡发展越来越好，今年初，在外务工多年的李胜灯也决定返乡创业，从园区承包200亩果园，成为中塘镇第一个承包上百亩的大户。看着漫山生机勃勃的猕猴桃果园，李胜灯对未来充满期望。

如今农业园区不仅发展了种苗、花粉等研发机构，还建立了5万吨冷库用于保存鲜果，完善的冷藏冷链、分拣包装系统让“金果果”走出大山，每天约有2万斤猕猴桃从中塘镇发往全国。

随着产量日益提升，深加工产业链也在不断延伸，猕猴桃酒成为中塘镇的新特产。未来这里还将打造农家乐、民宿，让越来越多的游客走进小镇品味乡愁。

在中塘镇的带动下，如今黔江全区30个街道镇乡种植猕猴桃3万亩，在做好传统订单销售的同时，黔江还通过电商平台提前将订单签到全国各地，猕猴桃成为了乡村振兴的“金果果”。

丰收时节，成串的猕猴桃挂满枝头，每天约有2万斤猕猴桃从中塘镇发往全国。新华网 葛琦 摄

在种苗培育基地，农业技术人员培育了多种实生苗和嫁接苗。图为嫁接苗。新华网 葛琦 摄

新培育的实生苗有序生长。新华网 葛琦 摄

(责编：赵竹青、陈键)