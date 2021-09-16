原标题：大湾区购物节：港澳企业积极推进数字化转型 拓展内地市场

新华社深圳9月15日电（记者王丰）内地市场正成为港澳企业进行数字化转型的最好舞台——在此间举行的首届粤港澳大湾区购物节上，众多港澳企业在带来丰富产品的同时，也展示了其近年来积极开展数字化转型、拓展内地市场的成果。

创立于1964年的澳门永辉专注于手工蛋卷和西饼。1999年澳门回归之际，澳门永辉投资广东中山，成立了朝日新鲜食品有限公司，正式进入内地市场。2013年，公司品牌又进驻天猫等电商平台，拓展线上业务。

该公司品牌经理龙小芳介绍，内地广阔的市场给公司发展带来巨大机遇，去年光是电商销售额就达到了4000余万元，“本届购物节主要是线上销售，公司已做好每天生产超过一万盒月饼的准备。”

近年来，越来越多的港澳传统企业开始积极拥抱互联网，在新的消费趋势中开拓出一片天地。

稻香集团1991年成立于香港，如今已在内地十多个城市建立起拥有百余座餐饮酒楼的庞大网络。过去，公司主要聚焦线下市场，而突如其来的新冠肺炎疫情，更让公司认识到发展电商的重要性。

“疫情后，我们开始尝试天猫、抖音等线上渠道的销售，通过冷链供应系统把送往各大线下酒店的产品直接送到消费者手里，消费者在家稍做加工便可享用。”稻香集团电商运营负责人曾校祥介绍，近几个月，虽然线下酒楼早已恢复正常经营，但线上的增长仍在继续。

这次，稻香集团推出了叉烧包、奶黄包、糯米鸡等的速冻产品，线上销售火爆。“销量比日常翻了数倍。稻香在线上的探索，已不仅仅是疫情挑战下的‘化危为机’。”曾校祥说。

本届购物节期间，港澳品牌把电商团队、物流团队、直播团队等设在深圳、广州成为常态，粤港澳三地商家的互融互通也进一步加速。

香港月饼品牌皇玥就选择了把研发团队和工厂设在香港，把电商团队、直播团队和物流仓库放在深圳。“大湾区的一小时生活圈非常方便，我们希望立足大湾区，通过电商平台，将香港美食带到全国，乃至向全世界推广。”香港皇玥集团创始人严运波说。

香港中华厂商联合会常务会董黄伟鸿介绍，香港电子销售开始起步，而内地早已爆发式增长，联合会今年3月已联合多个机构推出“香港百店”兴经济创未来计划，将通过淘宝全球购，以直播带货模式助力香港企业开拓内地电商市场。

“期望这次购物节能带给港企思维冲击，引起更多香港老字号奋进大湾区的兴趣。”黄伟鸿说，大湾区建设正成为香港融入国家“双循环”新发展格局、做大做强企业品牌的最佳切入点，借力数字化转型，香港品牌将迎来更多发展机遇。

2021年4月21日，澳门直播基地正式开业授牌，为澳门本地中小企业品牌宣传、拓宽在线销售渠道、对接海内外市场、直播销售人才培训等提供一站式网络营销服务，同时搭建跨境直播交流与合作的多元互动商贸平台。

“基地开业4个多月来，已组织了近万场直播带货活动，累计走访和对接澳门本土品牌超100家，引导成交额超过1亿元，近百万件澳门商品通过电商直播间进入全国消费者家中。”澳门直播基地CEO朱小娟说。

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