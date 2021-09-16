新华社记者吴雨

原标题：债券“南向通”上线在即 金融市场双向开放再进一步

在债券市场“北向通”开通四年多后，“南向通”将于9月24日正式上线。“南向通”如何运行？哪些投资者可以参与？15日，中国人民银行有关负责人就相关问题进行了解答。

为促进内地与香港债券市场共同发展，中国人民银行、香港金融管理局15日发布联合公告，决定同意内地基础服务机构和香港基础服务机构开展内地与香港债券市场互联互通南向合作（简称“南向通”），“南向通”将于2021年9月24日上线。

在“南向通”上线前，“北向通”已平稳运行多年。2017年7月，中国人民银行会同香港金融管理局，与各方共同努力推出了“北向通”。四年多来，“北向通”累计成交量为12.3万亿元人民币，带动境外投资者以超40%的年均增速增持中国债券。

“全球前100大资产管理机构中，已有78家参与进来。‘北向通’已经成为境外机构进入中国债券市场的重要渠道。”中国人民银行有关负责人介绍，综合考虑各方面因素，“南向通”未与“北向通”同步开通。但四年多来，中国人民银行与香港金融管理局一直保持密切沟通，共同积极研究“南向通”可行方案。

随着中国金融市场双向开放稳步推进，“南向通”终于明确了上线时间。不久，符合中国人民银行要求的境内投资者就可以通过“南向通”，投资在境外发行、并在香港市场交易流通的债券。

中国人民银行有关负责人表示，目前，内地金融机构可以自主“走出去”配置全球债券。“南向通”没有突破内地与香港现行政策框架，主要是通过加强两地债券市场基础服务机构合作，为内地机构投资者“走出去”配置债券提供便捷通道。起步阶段，“南向通”先开通现券交易。

记者了解到，“南向通”的内地投资者暂定为中国人民银行2020年度公开市场业务一级交易商中的41家银行类金融机构（不含非银行类金融机构与农村金融机构）。另外，合格境内机构投资者（QDII）和人民币合格境内机构投资者（RQDII）也可以通过“南向通”开展境外债券投资。

谈到管理跨境资金流动风险，中国人民银行有关负责人介绍，“南向通”通过在交易、托管、结算、汇兑等各个环节的设计，实现资金闭环管理，并通过交易托管数据报告等方式，强化穿透式监管与监测。

在额度管理方面，根据相关要求，“南向通”跨境资金净流出额上限不超过年度总额度和每日额度。中国人民银行有关负责人介绍，目前“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币，每日额度为200亿元等值人民币。中国人民银行将根据跨境资金流动形势，对“南向通”年度总额度和每日额度进行调整。

中国人民银行有关负责人表示，适时开通“南向通”，有利于巩固香港连接内地与世界市场的桥头堡和枢纽地位，助力香港融入国家发展大局，维护香港的长期繁荣稳定。

(责编：赵竹青、陈键)