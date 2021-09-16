原标题：基于国产自主可控底座 工业智能化进程推进

随着国家提出“十四五”规划，推进产业现代化升级，加大智能制造实施力度被提上日程。从制造大国向制造强国迈进过程中，拥有自主可控的工业操作系统必不可少。近日，中软国际与汇川技术达成全面战略合作，并宣布首款OpenHarmony工业智能操作系统正式启动，共同推进基于国产自主可控底座的工业智能化进程，以更高效更智能的工业制造，赋能千行百业智慧升级。

OpenHarmony 是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，是面向全场景、全连接、全智能时代的智能物联网操作系统。中软国际作为基金会白金捐赠人及OpenHarmony项目群工作委员会初始成员，将以OpenHarmony为技术底座，面向消费领域和行业领域推OpenHarmony发行版。在工业领域，中软国际将加入OHI（OpenHarmony for Industry）领域工作组，并加强与OHI紧密合作，与汇川技术联创启动工业领域OpenHarmony发行版研发，以开源精神共建共治共享，从开源中来，到开源中去，为数字中国构建国产自主可控的系统底座。

中软国际是行业领先的全球化软件与信息技术服务企业，汇川技术是工业自动化控制与驱动技术领军企业，两者强强联手，共同致力于推动OpenHarmony工业智能移动开放生态业务发展，充分利用软件、云服务、大数据、IT咨询等技术服务领域的优势，在OpenHarmony能力构建、服务、运营、营销等方面发挥作用，在工业自动化、工业机器人、智能电梯、新能源汽车、轨道交通等领域展开联合创新。

(责编：赵竹青、陈键)