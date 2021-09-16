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500余家中外企业展示最新成果 2021中关村论坛将于9月24日至28日在京举行

2021年09月16日08:32 | 来源：新华网
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原标题：500余家中外企业展示最新成果 2021中关村论坛将于9月24日至28日在京举行

　　新华社北京9月15日电（记者胡喆、盖博铭）设置各类活动60场，500余家中外企业将展示最新成果，论坛期间发布《新一代人工智能伦理规范》、长寿命超导量子比特等一批重大创新研究成果……记者从15日举行的国新办发布会上了解到，2021中关村论坛将于9月24日至28日在北京举行，论坛将聚焦国际化、高端化、专业化和平台化，全面提升论坛规格和影响力。

　　中关村论坛创办于2007年，经过多年发展，已成为国家级开放创新平台和国际化的论坛。2021中关村论坛将分为论坛会议、技术交易、展览展示、成果发布、前沿大赛、配套活动等板块，主题为“智慧·健康·碳中和”，由北京市、科技部、中科院、中国工程院、中国科协共同主办。

　　“中关村论坛的永久主题是‘创新与发展’，本届论坛的年度主题是——‘智慧·健康·碳中和’。从这个主题我们能够看出，今年的论坛是把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，建设北京国际科技创新中心的具体举措，有利于深化科技开放合作，推动中关村打造世界领先的科技园区和创新高地，为构建人类命运共同体贡献智慧和力量。”科技部副部长李萌说。

　　历经14年发展，中关村论坛已成为全球性、综合性、开放性的科技创新高端国际论坛。北京市副市长靳伟表示，我们坚持“四个面向”，践行科技向善的理念，把论坛主题聚焦于“智慧·健康·碳中和”，精心组织策划会展活动，全景式、立体化、多角度展示一批前沿科技成果，发现和挖掘一批颠覆性技术，为推动世界科技创新合作贡献智慧和力量。

　　据悉，本届中关村论坛将有全球40余个国家及地区近400位外籍嘉宾参与并演讲。主办方坚持常态化办会，已举办生命科技创新论坛等17场活动，实现“月月有活动，季季有亮点”。接下来将重点面向青年创业者、面向中小微初创企业、面向“专精特新”企业，推出技术发布、资本对接、项目路演、集中签约、洽谈交流等系列活动，开展全年全方位贴心服务，实现“一次参展、全年服务”，打造永不落幕的中关村论坛。

(责编：赵竹青、陈键)

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