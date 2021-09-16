原标题：关键技术持续创新 多学科融合共赢——2021世界机器人大会透视产业发展新趋势

2021世界机器人大会日前在北京闭幕，在“十四五”开局之年，中国机器人产业肩负新的时代使命。新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术与机器人产业深度融合，助力经济高质量发展、服务百姓生活的同时，机器人产业也迎来了升级换代、跨越发展的窗口期。

关键技术持续创新 机器人产业呈现新趋势

“新冠疫情期间，哈奇智能物流机器人在广州常春藤社区承担无人无接触配送任务，将快递包裹、蔬果送至居民家门口，高峰期单台机器人日均送货超百单，有效降低‘人传人’风险。”哈奇智能首席执行官胡佳文说。物流机器人的规模化商用是近年来我国服务机器人迎来大发展的“缩影”。

长期以来，机器人操作系统、控制平台、驱动平台都是受制于海外巨头垄断的“护城河”技术。为早日实现自主可控、国产替代，国内一大批企业展开了持续攻关。

在哈工大机器人集团展台，几个小小的黑盒子吸引了众多业内人士驻足询问。哈工大机器人（合肥）国际创新研究院智能控制器项目负责人刘鹏飞告诉记者，这是集团重点展示的下一代机器人核心零部件——操作系统、控制器和一体化驱动单元。

业内人士认为，我国机器人正在从单元作业向大的智能系统发展，人机协作共融与智能控制是大势所趋。“加快产业高质量发展，核心软硬件的‘强魂健脑’攻坚是补足短板、提升竞争力的关键。”刘鹏飞说。

与往年相比，在本届大会上，机器人本体、关键零部件、产业链上下游及关联领域尖端成果和首发新品更多。工业和信息化部副部长辛国斌介绍，国产精密减速器、高性能伺服驱动等关键产业化能力持续提升，部分创新成果达到国际先进水平。

多学科融合共赢 为高质量发展注入新动能

在光学跟踪系统的引导下，工作人员通过电脑主控台控制机械臂，在人体脊柱模型上演示手术操作流程。“骨科手术机器人的研发涉及医学、机械学、生物力学及计算机科学等多个学科，高校、公司、医院共同合作完成科技创新、转化和落地应用。”北京天智航医疗科技股份有限公司工作人员陈金虎说。

中国工程院院士王耀南介绍，机器人技术需要多学科交叉融合，机器人已经广泛应用到民生、工业、农业、国防等领域，5G、人工智能等关键技术一定程度上决定了机器人的未来。

专家指出，机器人相关技术融合创新不断取得进展的同时，还面临知识产权归属、跨学科人才短缺等堵点，产、学、研、资全面融合仍有难度。为破解难题，全国多地着力搭建适宜机器人产业融合发展的创新“微生态”。

以机器人大会举办地——北京经济技术开发区为例，该区域搭建国际一流的机器人技术创新与产业合作平台，引领带动机器人产业创新发展。北京经开区管委会副主任刘力介绍，机器人和智能制造产业已成为经开区四大主导产业之一，预计“十四五”期间将成为经开区千亿级的产业集群之一。

国际协同创新 为全球经济注入新动力

“152台特斯联泰坦系列机器人将在迪拜世博会期间提供访客迎接与互动、餐饮配送等服务。”特斯联科技集团有限公司现场负责人介绍。

越来越多的中国机器人产品走向世界的同时，国内外技术交流进一步加快，开放合作不断走向深入。新松机器人自动化股份有限公司副总裁张进介绍，目前新松在多国设立子公司，逐步从单纯产品输出转向资本和技术输出。“我们特别注重与海外高校、科研院所合作，针对当地需求开展研发。”

在佛山中德工业服务区展区，大族、库卡等中外机器人企业同台亮相。佛山中德工业服务区（三龙湾）管委会对外合作局副局长李杰介绍，如今落地三龙湾的外资企业更看重的是中国制造业转型升级的机会，在中国研发、设计，并销售给中国客户成为主流。

中国机器人产业快速发展的同时，始终践行开放合作理念，推动世界机器人产业高质量、可持续发展，为人类经济社会发展作出更大贡献。

“1994年SMC在中国投资建厂，其中80%至90%的产品出口，如今我们主要为中国市场提供配套服务。”SMC投资管理有限公司总经理马清海介绍，中国产业快速发展，出现许多新的需求和应用场景，倒逼SMC研发新技术、新产品。“在中国研发的新产品随后推向全球，带动全球气动产业发展。中国机器人产业的蓬勃发展为SMC带来良好发展机遇。如今我们的产品供不应求，今年1月至8月销售增长超50%。”

辛国斌表示，工信部正在牵头制定中国“十四五”机器人产业发展规划，希望将中国建设成为全球机器人技术创新的策源地、高端制造的集聚地和集成应用的新高地，为全球机器人产业持续健康发展作出“中国贡献”。（记者：王君璐、王琳琳、盖博铭、张骁、赵旭、温竞华）

(责编：赵竹青、陈键)