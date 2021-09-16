原标题：逾三点八万个物种面临灭绝威胁

在法国马赛举行的第七届世界自然保护大会上，世界自然保护联盟4日更新了濒危物种红色名录，评估了全球138374个物种受到威胁的风险，其中38543个物种面临灭绝威胁。

更新的名录中，世界上最大的蜥蜴科莫多巨蜥的物种保护级别从“易危”升为“濒危”。世界自然保护联盟指出，科莫多巨蜥正日益受到气候变化影响的威胁。预计在未来45年内，全球气温上升和随之而来的海平面升高将使科莫多巨蜥的适宜栖息地至少减少30%。受人类活动影响，它也面临栖息地丧失的威胁。

更新的名录还显示，超过三分之一的鲨鱼和鳐鱼物种面临灭绝威胁，这表明世界上大部分海洋缺乏有效的管理措施。这些物种都被过度捕捞，还有部分受到栖息地丧失和退化以及气候变化的影响。

在重新评估的7种金枪鱼物种中，4种数量出现恢复性增长的迹象。世界自然保护联盟将其不同程度地降级，并强调这主要得益于相关国家对其实施了更具可持续性的捕捞配额，并成功打击了非法捕捞。

世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥伯勒指出，更新的濒危物种红色名录是一个强有力的信号，尽管海洋生态环境面临越来越大的压力，但如果各国真正致力于可持续发展的做法，物种数量是可以恢复的。人类生活与生物多样性问题紧密交织在一起。世界自然保护大会正在举行，与会国家和相关方应把握机遇，努力实现基于可靠科学数据的约束性目标。

世界自然保护联盟濒危物种红色名录从20世纪60年代开始编制，是全球动物、植物和真菌保护现状最全面、最权威的名录。名录将物种划分为9个等级，按严重程度由高到低分别为灭绝、野外灭绝、极危、濒危、易危、近危、无危、数据缺乏、未予评估。

濒危物种红色名录覆盖了相关物种的生存范围、种群数量、栖息地、趋势、面临的威胁、急需的保护行动等信息，是全球生物多样性重要的健康指标。红色名录除了评估新发现的物种外，也会重新评估已经评估过的物种。

例如，2016年，世界自然保护联盟将大熊猫从“濒危”降为“易危”，这表明由于保护措施落实到位，大熊猫的生存状态得到了改善。而在此次更新的名录中，世界上最大的蜥蜴科莫多巨蜥从“易危”升为“濒危”。世界自然保护联盟指出，科莫多巨蜥正日益受到气候变化的威胁。

目前，濒危物种红色名录已经评估了超过13万个物种。濒危物种红色名录网站最新数据显示，超过3.8万个物种面临灭绝威胁。

对于不同的物种，面临灭绝威胁的比例也不同，其中两栖动物为41%；哺乳动物为26%；针叶树为34%；鸟类为14%；鲨鱼和鳐鱼为37%；造礁珊瑚为33%；甲壳类动物为28%。

第七届世界自然保护大会3日至11日在法国马赛举行。本届大会由法国政府和世界自然保护联盟共同主办，主题为“同一个自然，同一个未来”。总部设在瑞士格朗的世界自然保护联盟是全球规模最大、历史最悠久的自然保护组织，在全球自然保护界具有重要影响。世界自然保护大会是世界自然保护联盟四年一度的机制性会议。

(责编：赵竹青、陈键)