原标题：已成产业！校门口奶茶店向未成年提供游戏租号等服务

田林最近几乎每天都在和学生们玩“猫和老鼠”的游戏——学校门口那家奶茶店向学生提供“租手机和游戏账号”的服务，班里爱玩游戏的几个学生一放学就会溜进去，花5元钱租一部手机和账号，在网络游戏世界里“火拼”。有时玩得正起劲，发现田林进店，起身就跑，连书包都不要了。

作为湖南省永州市一所中学的班主任，田林为了防止学生沉迷网络游戏而绞尽脑汁：屏蔽教室信号，与学生谈心，与家长约谈……但让他防不胜防的是，校门口奶茶店竟然为学生打网络游戏提供了便利。

《法治日报》记者近日调查发现，新学期伊始，一些学校门口的奶茶店、文具店、书店穿上“马甲”做起了游戏租号生意。一些电商平台和手机应用商店均能搜索到游戏租号店铺和应用，每款游戏可供租赁的账号数量庞大，并且商家宣称租出账号均为实名认证，游戏过程中若触及防沉迷人脸验证，可以退款。

除了租号以外，还有不少未成年人通过代刷、当代练、借用他人身份证号码等多种形式躲避“未成年人防沉迷系统”，伪装成年人沉迷在网络游戏世界中。

奶茶店铺穿上马甲

提供游戏租号服务

田林所在的学校附近，有不少奶茶店、书店和文具店，直线距离基本不会超过200米。每到放学时，这些店铺里便挤满了学生。

起初，田林以为这些学生要么在买饮料要么在看书，留心观察了几天后，他才发现原来学生们是在租手机玩网络游戏。“只需5元就可以租到一部手机和现成的游戏账号。”田林告诉记者。

李康是田林的学生，热衷于网络游戏，经常偷偷去奶茶店租手机和游戏账号。据他介绍，这些店铺不会明码标价，而是根据学生租用手机的型号和账号的不同等级来定价，每小时5元至15元。

“同学之间相互介绍资源，哪家店有更新网络游戏都门儿清，一般利用午休和放学后的时间去玩。”李康说，这些租金都是自己从生活费中省下来的。

在河南省驻马店市一所高中门口，记者发现也有类似的文具店和小商店，店内摆放着各种学习和生活用品，还有一台电脑和多个插板。

据这所高中的学生介绍，他们如果需要给手机充电，便去这些店铺，充一次电收费3至5元；还可以下载歌曲和电影，每首歌或每部电影收费2至3元。“只要给钱，啥都可以。就说自己想借用手机，商家也不会问用手机干嘛。”当被问及店内是否提供租手机和游戏账号服务时，一位学生这样告诉记者。

记者调查发现，除了实体店提供租号服务外，在一些电商平台和手机应用商店也能搜索到提供游戏租号的店铺和应用，其中每款游戏可供租赁的账号数量庞大，并且商家宣称租出账号均为实名认证，游戏过程中若触及防沉迷人脸验证，可以退款。

“之前租号、买号很方便，我在电商平台一家网店里买过一次账号，直接下单就可以，根本不会问我的个人信息。”河南省某职业高中的学生李肆说。

绑定成年人身份证

代刷业务日趋火爆

除了租号外，代刷是未成年人躲避平台人脸识别审核的一个“法宝”。

所谓代刷，是指将未成年人玩家账号绑定成年人身份证，让成年人刷脸，以此通过平台审核，即可进入游戏。

记者注意到，在百度贴吧，有网友发帖介绍代刷的相关经验，并详细列出操作步骤，有不少网友在下面跟帖回复。还有一些网友在贴吧内招揽生意，称自己可刷脸代过，价格因人而异。

记者添加了一名为“可可”的网友，询问代刷事宜。“可可”称，首次代刷120元，后续每次20元，操作过程中不需要提供任何个人身份信息。当记者主动提到“自己是未成年人”时，对方并未拒绝交易。

不过也有网友在得知记者是“未成年人”后，主动结束了交易咨询。这名网友的定价标准是首次代刷100元，后续每次30元。

记者调查发现，网上还有一种更高阶的代刷方式，即找一个即将成年的未成年人，绑定其身份证号刷脸，过几天这名未成年人成年后，立即删掉人脸，换成自己的实名信息，这样也能规避平台审核。

有网友在贴吧内晒出上述操作的截图，其出生日期为2004年，但在游戏系统内实名验证却为成年人。原因就是他付费88元，找到了一名即将成年的未成年人。

对于寻找即将成年的未成年人刷人脸再更换成自己实名的这一做法，记者在代刷网友“可可”处也得到了印证。

“可可”称圈内将这类未成年人称为“料子”。他说：“之所以找快成年的未成年人，肯定是有破解的办法。已经测试过多次，都可以通过。如果不通过，直接退钱。”

由于代刷人脸是网友之间在平台上自行联系进行的交易，因此容易出现被骗的情况。

在百度贴吧“花麦吧”内，一名网友诉说了自己付费代刷被骗的经历。该网友称，付费后，首次代刷顺利通过，但后续需要再次刷脸、修改身份时，代刷者已经“跑路”了。这名网友还发帖称，找代刷不能确保对方身份，也无法确认对方是否会恶意篡改自己的账号密码，如果后续还想继续刷脸通过平台审核，则需继续付费。

凭借优势加入代练

平台可以参加分成

与代刷不同，代练的段位更高一些。

据资深网游玩家蒋林介绍，代练是游戏平台明令禁止的，但为了账号升级，不少玩家都会找一些技术好的玩家代替自己打比赛。一些游戏水平很高的未成年人就会去当代练，既可以挣钱，又可以用别人的账号玩游戏。

蒋林透露，在一些直播平台或短视频平台上随处可见游戏代练链接，想入职代练者只需提供自己账号最高段位截图或以往比赛成绩即可，大部分代练平台并不会审核身份，因此不少未成年人可轻松入驻平台接单。

“如果是在代练平台上接单，平台会抽取一部分费用，价格也会更高。有些玩家直接找匹配到的队友，私下交易。至于对方是不是未成年人，那就不清楚了。大家都觉得只是简单玩个游戏，不会要求对方出示身份证。不过，也会出现一些‘跑单’的情况。”蒋林说。

有未成年人玩家透露，自己曾使用多个代练软件接单，价格根据对方游戏水平制定，第三方平台抽取手续费，“代练价格每局从5元至30元不等，平台收取的手续费也不等，有的收取20%的手续费”。

记者注意到，对于未成年人玩家来说，躲避平台审核最经济实惠的方法就是借用家长或者认识的成年人的身份证号码注册账号登录。

陈小帅是河南省信阳市的一名初中生，父母在外地务工，他和爷爷奶奶一起生活。为了打网络游戏，他骗爷爷奶奶说自己要用智能手机学习，需要借用身份证登录，这种情况下老人一般不会拒绝。“我们班很多打游戏的同学都是这样做的。还可以找一些关系好的、已经成年的人先注册账号，再让他把账号借给我们玩。”说到自己的“妙招”，陈小帅有点洋洋自得。

此外，记者了解到，不少未成年人也会主动添加成年人的微信号、QQ号为好友，通过交友的形式，借用成年网友的账号来打网络游戏。

“我们认识一些学长学姐，他们上大学之后还跟我们保持联系，关系一直比较好。有时候实在想玩游戏了，就找他们借个账号。”李肆说。

监管重拳接连落下

防止沉迷任重道远

为了防止未成年人沉迷网络游戏，国家一直在行动。

早在2005年，有关部门就制定了《网络游戏防沉迷系统开发标准》，并向网络游戏运营企业发出《关于开发网络游戏〈防沉迷系统〉的通知》，要求企业利用技术手段对未成年人在线游戏时间予以限制。随后又配套出台《网络游戏防沉迷系统实名认证方案》要求玩家实名认证。

2019年，国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对青少年防沉迷系统提出更加严格、规范的要求。

近日，国家新闻出版署又下发了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对于未成年人的游戏时间作出严格规定，要求未成年人仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时使用网络游戏，并要求企业严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求。

随着监管重拳一次次落下，限制日益收紧，未成年人防沉迷取得了一定成效，但租号、借号、买号等产业趁机野蛮生长，规避防沉迷，让不少未成年人钻了空子。

有业内人士提出，对于未成年人防沉迷，当前并无行业统一的规范要求。人脸识别技术至今未在所有游戏软件中启用。一是出于用户个人隐私和信息安全顾虑的考虑；二是目前全国尚未形成人脸识别技术的统一政策法规安全标准、应用规范。

上海市法学会未成年人法研究会副秘书长郗培植认为，防止未成年人沉迷网络游戏，需要多方合力，相关部门要强化监督，平台要加强审核，学校和家长要良性引导，这样多管齐下才能将网友给未成年人造成的负面影响降到最低。

但田林仍然有点迷茫，他与沉迷网络游戏的学生斗智斗勇了5年后深知，防止未成年人沉迷网络游戏并非一朝一夕之事——为未成年人提供马甲的市场就像打地鼠一样，一个店家倒了另一个店家就会想些新的办法重来。

“究竟何时才能真正预防未成年人沉迷网络游戏呢？”采访结束时，田林这样问道。

(文中田林和未成年人均为化名)

(责编：赵竹青、陈键)