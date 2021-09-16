原标题：北京CBD高质量发展18条正式发布

北京青年报记者昨天从朝阳区了解到，日前，北京CBD发布《促进中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区北京CBD高质量发展引导资金管理办法(试行)》，内容涉及国际化招商、总部企业能级提升、国际开放前沿、功能性机构聚集发展、数字经济先行、楼宇提质增效、国际现代商业、文化艺术发展等8个领域共18条政策，最高可奖励1000万元。

新设跨国公司总部

将享受多项优惠政策

CBD管委会相关负责人介绍，该政策主要是对8个领域的奖励性支持，值得一提的是，这18条政策为“首次”提出。其中，在国际化招商支持方面，该政策首次创新提出建立全球招商体系，对申请成为国内外重点城市的招商联络点，考核达标后给予奖励。在总部企业能级提升方面，该政策为北京市首次提出支持总部型机构发展，对于实际行使总部职能的跨国机构，提供能级提升奖励，以做强、做大总部经济。

据介绍，18条中明确，新设跨国公司总部或总部型机构将享受在企业开办、标识设立、资金管理、通关便利、人才引进及出入境等方面的优惠政策及绿色通道，政策鼓励各类金融机构通过品牌评估、信用等级评定、金融产品创新和金融服务创新等多种形式为总部企业提供融资便利。

此外，该政策还首次提出对全国、全市首个可复制、可推广的开放创新案例给予奖励；首次专门针对数字技术领域方面的专利和标准、企业数字化场景应用给予奖励；首次提出对高端特色餐饮、国内外顶尖商业品牌直营店的奖励；首次提出支持免税店和保税仓设立，支持打造广域级商业中心和国际消费中心城市示范商圈，在全市率先推广CBD楼宇品质评价标准，对楼宇品质认证和等级提升给予奖励。“我们希望通过这一系列的政策，引导企业主导数字技术领域标准制定和加大科技创新投入，力争抓住数字经济发展契机，吸引一批数字经济龙头企业落户，营造更高水平的开放氛围，提升区域国际化服务水平。”北京CBD管委会相关负责人表示。

今年前7月CBD中心区

46座楼宇税收过亿

据悉，北京CBD作为北京市国际金融和现代服务业聚集地、首都对外开放的前沿阵地、国际交往的重要窗口，是贯彻实施自由贸易试验区和服务业扩大开放综合示范区制度创新的重要承载区。“两区”建设一年来，北京CBD取得了一批高质量发展成果，形成了较强的示范带动效应。

具体来说，经济发展稳步提升，开放型经济水平不断提高。自贸区成立10个月来，区内新注册企业2933家，同比增长65.2%，新设外资企业246家，同比增长95.2%，实际利用外资金额6.4亿美元，同比增长13.9%。今年1-7月，CBD中心区税收合计416.9亿元，同比增长16.1%，过亿楼宇46座，同期增加10座；过50亿的楼宇达到3座，同期增加3座。同时，“首家”“首批”项目不断涌现，示范带动作用成效显著。实现了“18个首”的案例突破，其中，全国第二张个人征信牌照公司——朴道征信；全国首家另类投资保险资管公司——国寿投资保险资产管理有限公司；全市首家外资基金管理人——科勒(北京)私募基金管理有限公司等重点项目相继落地。自贸区成立后全市首家国际高端艺术保税仓——正大宝库也于近期批准设立。

此外，清单任务各个击破，关键领域创新有力推进。其中，政策清单取得突破：在搭建国际人才一站式服务平台方面，率先实现了工作许可、居留许可“两证联办”；建成CBD信用综合监管平台，推行以信用为基础的分级分类监管制度。企业清单项目稳步推进。对标GaWC42家目标企业，目前已对接落户30家，落地率71%。

值得注意的是，“首店经济”激发市场活力，国际消费竞争力不断提升。在2020年北京市商务局发布的《北京市商圈活力研究报告》中，北京CBD在市场表现、运营商吸引力、消费力活跃度、创新活跃度和夜间活跃度等所有五个维度中均排名第一。今年上半年，最新发布的全市434家新引入首店中，CBD有175家，占全市40%，在各大商圈中遥遥领先。

朝阳区构建人才

“引用育留”全链条服务体系

2020年9月，北京自贸试验区国际商务服务片区挂牌，朝阳组团是其重要部分。为了给“两区”建设提供人才支持，朝阳区专门设立人才领域协调工作组，由区委组织部、区人社局、区高层次人才服务中心组成。

CBD国际人才港2020年10月启动建设，重点围绕人才集聚、交流融合、发展培育、综合服务，构建“引用育留”全链条服务体系。为了给海内外人才创新创业和工作生活提供全方位、全流程、高品质的服务，朝阳区创新打造了“国际人才一站式服务平台”，并在CBD建设了北京自贸试验区范围内首个国际人才一站式服务中心，位于CBD核心区的财富中心写字楼。据介绍，自2020年10月底启动运行以来，CBD国际人才一站式服务中心不断规范服务标准，加强队伍建设，强化运行保障，共受理和咨询业务1448次，其中工作许可类业务818次，居留许可类业务396次。

文/本报记者 李泽伟

(责编：赵竹青、陈键)