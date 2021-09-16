原标题：“以数治税”激活改革新动能

税收征管改革既是顺应纳税人、缴费人期盼的民心工程，又是服务国家治理现代化的制度建设，更是推进新发展阶段税收现代化的重大举措。在2021年中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》中提出，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，不断完善税收大数据云平台建设，加强智能化税收大数据分析，不断强化税收大数据在经济运行研判和社会管理等领域的深层次应用。

在陕西，国家税务总局陕西省税务局与紫光股份旗下新华三集团合作，通过对原有数据管税平台和数据分析监管运用平台整合优化，打造“税务大数据云综合应用平台”，构建“以金税三期系统为依托、以大数据为基础、以云化为手段、以人工智能为方向”的“大平台”支撑体系，提供丰富的数据产品服务，助力陕西省智慧税务的创新和布局，护航陕西经济发展行稳致远。

“云数”融合 筑造税务改革的数字底座

根据陕西省税务局数字化升级的需求以及对未来业务发展的部署规划，打造一套完整的大数据云平台建设方案，旨在通过整合原有平台，引入全新构建“大平台”支撑体系，在云上充分发挥大数据增值服务作用，建立统一的数据资源池，实现数据的资产化管理、全景化展现和综合性治理，让数据真正服务于税收管理，构建以大数据为支撑的新型税收征管模式，打造具备陕西特色、全国范围领先的“数据管税”品牌。

在IaaS层，以业界领先的服务器等产品和设备，构建高效可靠的数字基础设施平台，供弹性云服务器、镜像服务、云硬盘等多元化的功能。

在PaaS平台的建设上，依托在数字资源管控、数据治理等方面的实力，打造了具备容器服务、应用管理、微服务等云原生能力的创新平台，实现应用的全生命周期管理，提供一系列分布式、微服务管理能力和丰富的云服务目录，高效支撑税务业务数字化转型。

为构建大数据平台，融合MPP数据库集群和Hadoop平台，整合列存储、智能索引等大数据处理技术，并提供统一的管理能力。

云上创新 助推税收管理现代化新征程

通过创新技术的深度融合，实现了云中心网络、安全资源的全面虚拟化，能够面向服务和需求自动编排、按需分配。同时基于开源框架进行了定制化开发，支持上万台服务器集群，可以在后续对资源进行持续扩容。还为税务大数据综合云平台引入统一运维能力，通过直观图形化展示，实现不同业务系统数字化基础设施状态统一监管，避免分别维护服务器、网络、安全、存储带来的运维低效率。

面向未来，“税务大数据云综合应用平台”将为实现陕西省税务系统内的数据共享提供基础，实现数据高效流动，推进办税业务协同管理和服务，全面推进数字化升级和智能化改造，更有助于发挥税务大数据在推动社会经济发展上的重要价值，深入开展经济运行联动分析，从而有力提升陕西省税收现代化治理能力和水平。

财税是国家治理的基础和重要支柱，税收是国家治理体系的重要组成部分。“数字大脑”将服务于更多税务部门的数字化变革，助力“智慧税务”实现纵深发展，开启高质量推进新时代税收管理现代化新征程。

(责编：赵竹青、陈键)