原标题：中国重拳打击“塑料污染” 开启全链条治理行动

中新社北京9月15日电 (周锐 梅云秋)面对塑料污染这一全球共同关注的环境问题，中国选择重拳出击，以“全链条”的广度，对塑料污染展开治理。

中国国家发改委和生态环境部15日联合印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》(以下简称《方案》)，旨在推动“十四五”白色污染治理取得更大成效。

在专家看来，塑料本身并非污染物，其危害在于以不可降解的方式持续存在环境之中。国家发改委宏观经济研究院体改所副研究员、副处长张德元指出，塑料污染的本质是不可降解的塑料垃圾泄漏到土壤、水体等自然环境中带来视觉污染、土壤破坏、微塑料等环境危害。他指出，塑料污染治理的核心是筑牢塑料向环境泄漏的坚固堤坝。

要减少塑料向环境泄露，首先要从源头做文章。《方案》提出源头减量，推动塑料生产消费环节“瘦身”。在产品设计生产环节，《方案》提出要积极推行塑料制品绿色设计，减少商品过度包装；在塑料流通消费环节，《方案》提出要推动商品零售、餐饮、住宿等传统商贸服务领域一次性塑料用品的使用减量，大幅减少电商商品在寄递环节的二次包装。

和“减量”一样重要的是“替代”，此次披露的《方案》从完善标准、提升检测能力、加大科学研究、合理布局产能等方面进行了部署。中国塑料加工工业协会降解塑料专业委员会秘书长、北京工商大学材料与机械工程学院院长翁云宣表示，推广应用替代产品并不能简单等同于使用可降解塑料制品，促进广大消费者不用、少用一次性制品才是政策应有之义。

除了源头管控，加强“终端”处理，推进塑料废弃物规范回收利用和处置也是《方案》重点部署的内容。

由于多种原因，目前还有大量塑料垃圾积存在中国的江河湖海、田间地头等自然环境中。这些露天塑料垃圾清理难度较大，且容易反弹。为解决这一问题，《方案》部署了大力开展重点区域塑料垃圾清理整治任务，明确了江河湖海、旅游景区和农村塑料垃圾清理整治三项重点工作。

北京大学城市与环境学院教授王学军认为，以上三项清理整治工作强化了部门协作，注重因地制宜，并且构建了长效机制。

但值得注意的是，塑料废弃物并不只是“无一是处”的垃圾，而是具备相当可观的经济属性。张德元指出，如果能对废弃塑料进行很好的回收和再生利用，就会变成新的资源，从而减少对原生资源的消耗。因此，塑料污染全链条治理另一重要的环节就是要强化废弃塑料的回收利用，变“塑料垃圾”为“再生资源”。

因此，《方案》提出要结合生活垃圾分类，推进城市再生资源回收网点与生活垃圾分类网点融合，提升塑料废弃物回收规范化水平。完善农村生活垃圾分类收集、转运和处置体系。《方案》还表示要支持塑料废弃物再生利用项目建设。

中国物资再生协会再生塑料分会秘书长王永刚指出，加强塑料废弃物规范回收和清运、建立完善农村塑料废弃物收运处置体系、加大塑料废弃物再生利用以及提升塑料垃圾无害化处置水平，是“十四五”时期中国再生塑料行业发展的四个主要任务。

(责编：赵竹青、陈键)