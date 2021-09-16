匡滢 吴茜薇

夜观北斗，便晓东南。

自古以来，北斗七星就被赋予了司南功能，用以指方向、辨四季、定时刻。

大国重器，璀璨之星。

北斗三号全球卫星导航系统正式开通，数颗人造北斗卫星从地面升向太空，担起了服务全球的重任。

湘军集结，敢为人先。

湖南是全国北斗卫星导航应用三大示范区域之一，省会长沙更是北斗卫星导航系统建设的技术策源地和核心技术支撑地，上百家“北斗+”企业在此集聚而今，以北斗应用为基础的千亿产业集群，正在长沙逐渐成型。

企业聚集 打造行业高地

北斗冉冉升起，涌现出一大批航天领军人才。

地处长沙城市西中心，东临湖南金融中心，南接岳麓山大学城的长沙高新区，科技成果转化具有天然优势。

依托高校人才的优势，长沙高新区聚力打造北斗卫星导航产业集群，现已初步形成了芯片模块、板卡-终端-系统集成应用与运营服务的完整产业链条。

2019年之前，“长沙海格北斗”的名字大家还不熟知，也不会想到这是一家高精度导航定位领域的头部企业。

这家约200人的公司，研发人员占了公司人数的7成。近几年的时间里，成功研制并量产出“北斗三号高性能综合导航SoC 芯片"——这是国内首次研制出14纳米工艺技术下的高性能综合导航芯片。

目前，该芯片已在民用测量测绘、应急救灾、高精度车载定位等智能化领域广泛应用。

芯片出来了，终端就能跟上。

在终端方向上，位于长沙高新区内的湖南中森通信科技有限公司一直专注于北斗卫星导航应用终端设备、通信产品、卫星导航定位应用系统及软硬件产品、电子产品、集成电路等研发工作，具备行业先进的北斗导航产品生产技术优势。

目前公司产品已覆盖到国防、消防、交通、国土、水利和应急救灾等领域，年产量超10万余套。

“长沙北斗研究院平台历时三年组建的商业航天测控团队，致力于卫星测控平台、载荷相关产品及地面测试设备研发。”长沙北斗开放实验室办公室主任明德祥表示，目前形成的商用航天天地一体的星载测控通信系列和地面测试设备系列产品，已成功应用于多个系列商业航天卫星任务，逐步成长为湖南商业航天的主力军。

至此，长沙市北斗卫星导航产业已形成了以长沙高新区为核心区的产业集聚区，实现了空间段、地面段和用户段的全覆盖。

智慧方案 应用千家万户

“去年7月，常德石门县雷家山发生大型山体滑坡，我们研制的地质灾害监测预警系统成功预警，在灾害发生前提前转移安置了当地群众。”说起这套预警系统，湖南北斗微芯产业发展公司董事长杨世忠很有成就感。

他回忆，发生滑坡3小时前，北斗微芯的地质灾害监测预警系统便发出了滑坡红色预警，为当地村民安全转移赢得了宝贵时间，33名村民避开一劫。

2020年以来，湖南多项北斗卫星导航系统应用示范成果在新冠肺炎疫情防控和防汛抗灾工作中发挥了重要的基础性作用。

新冠肺炎疫情防控期间，湖南湘邮科技股份有限公司研制的北斗双模定位设备为5000余辆邮政干线车辆提供全程监控和实时调配，确保防疫物资的高效送达；湖南三一智能控制设备有限公司研制的基于北斗的定位通讯终端，为火神山、雷神山医院工地现场的10台泵车，37台搅拌车提供工况远程监控与保障服务，助力工程顺利完成；湖南国科微电子股份有限公司研制的北斗导航定位设备，为新冠肺炎感染者轨迹图谱识别和病毒溯源提供支持……

除开特殊时期的特殊作用，北斗卫星系统被广泛应用到各个领域。

湖南环球信士科技有限公司研制的基于北斗定位的卫星追踪器，为中科院某所开展鸟类迁徙研究提供了基础数据。同时，湖南联智科技股份有限公司开发的北斗+安全监测预警平台，对省内80余处桥梁、水库、边坡进行自动化监测，成功预警长沙市望城区铜官地质灾害点安全隐患。

“湖南省委、省政府高度重视北斗应用发展，近年来密集出台了《湖南卫星应用产业发展五年行动计划》等政策文件，成功举办了第7届中国卫星导航学术年会等重大活动，形成了全面推进北斗应用的浓厚氛围。”湖南省委宣传部副部长、省委网信办主任周湘表示，在产业发展方面，湖南从2016年开始大力推动航天航空（含北斗）产业链发展，北斗产业已经成为湖南省重要的战略新兴产业，涌现出许多独具特色的创新应用场景。

未来，北斗应用将更加广泛，服务国家现代化建设和百姓生活，为全球科技、经济和社会发展做出贡献。

(责编：赵竹青、陈键)