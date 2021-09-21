新华社北京9月21日电 题：我国民用运输机场覆盖92%以上的地级市

新华社记者周圆

9月16日12时19分许，中国联合航空KN5799次航班平稳降落在湖南郴州北湖机场，标志着该机场正式通航，我国又一个地级市迈入“航空时代”。

据悉，郴州北湖机场距郴州市区20公里，可辐射周边人口超2000万，是湘南、粤港澳大湾区等黄金旅游线上的一个重要节点。郴州市副市长梁成谷表示，该机场推动了当地从二维交通向三维立体交通的历史性飞跃，将对交通完善、城市建设、文旅经济发展等带来积极影响。

民用运输机场是民航业发展的基础，近年来得到高速发展。民航局日前公布的数据显示，截至去年底，我国境内颁证运输机场达到241个，比2012年新增58个，民用运输机场覆盖92%以上的地级市，航空服务覆盖全国88%的人口和93%的经济总量。

民航局副局长董志毅表示，目前，以京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大机场群和国内十大国际航空枢纽、29个区域枢纽为骨干，以非枢纽和通用航空机场为重要补充的现代化国家综合机场体系已经基本建立。

作为综合交通运输体系的重要组成部分，民用运输机场在全面建成小康社会中，发挥着独特优势。数据显示，新增的58个运输机场，近50%位于脱贫地区，航空服务覆盖了82.6%的脱贫地区人口，脱贫地区的机场旅客吞吐量从2012年的约2800万人次增加到了2019年的7800万人次，增幅超170%。

去年12月，新疆于田机场通航，于田至北京的通行时间缩短到了5个小时。据了解，在新疆、青海、内蒙古等地建设一个机场可以使地方与省会城市的通行时间缩短4至18个小时。

“目前能够确保脱贫地区机场每天至少有一个航班联通省会的区域枢纽机场，最多中转一次可以联通到国际的枢纽机场。”董志毅认为，建设一个机场、开通一条航线将有利于优化边远地区投资环境、改善交通条件、拓展致富之路。

对标航空运输强国的目标，相关民航人士表示，目前机场规划建设与民航发展需要之间的协调性不足，存在总体规划缺乏有效管理、对规划实施跟踪监督不到位等问题。

对此，民航局出台《民航局关于加强民用运输机场总体规划工作的指导意见》明确，将构建机场总体规划与国土空间规划、综合交通规划、城镇化发展相适应的格局。根据总体目标，到2035年，机场总体规划将成为各机场可持续发展的重要指南，“四型机场”高标杆成为普遍形态，为2050年建成全方位的民航强国奠定坚实基础。

(责编：岳弘彬、杨光宇)