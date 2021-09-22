近日，瓜子二手车正式宣布，包括瓜子严选及开放平台上近5000家车商，将实现二手车非标品的线上售卖。据了解，在该平台用户可通过VR线上看、专业检测、线上一口价、送车上门、试7天不满意退全款等服务与保障，在线完成包括看车、咨询、下单、金融、保险等二手车交易流程。同时，瓜子二手车全国城市门店调整为城市仓，线下销售服务人员全部转至线上，每日有超5万的车源供全国用户挑选。

近年来，由于国家实施了取消二手车限迁、二手车交易登记“跨省通办”等一系列政策，中国汽车流通协会发布的数据显示，今年1至8月，全国累计交易二手车1139.15万辆，同比增长40.38%。

据瓜子二手车相关负责人介绍，过去6年，瓜子二手车与行业内的车商合作伙伴一同在车况专业检测、车源数字化技术、智能定价、线上交易流程、极速物流交付体系、售后服务等七方面建立了行业认可标准，使得二手车行业可以从分散低效的线下交易升级至规模化高效的线上交易。对车商而言，二手车在线上可以直接面对全国客源，让符合标准的优质二手车加速周转盈利。

对此，业内人士分析，二手车在整个汽车大流通中占据盘活存量的关键位置。瓜子二手车推出的这一模式，有助于推动国内汽车市场形成梯次消费和循环消费，对拉动汽车整体销量有重要意义。

数字化、互联网化是产业升级的必经之路。行业升级与模式迭代的本质是提升行业效率、创造用户价值。车好多集团CEO杨浩涌表示，此次瓜子二手车推出的二手车线上售卖模式实现了更多、更好的车源供给，在周转效率高的同时，用户保障也更加全面，从而为用户带来了较好的体验。

(责编：董童、李源)