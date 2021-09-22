9月17日，由苏州工业园区科技发展有限公司与华为苏州人工智能创新中心联合举办的“华为云杯”2021人工智能应用创新大赛闭幕式暨颁奖典礼在苏州国际博览中心举行。

本届“华为云杯”人工智能应用创新大赛以竞赛为窗口、以苏州工业园区人工智能产业生态为载体，借助行业头部企业和科研机构的影响力，帮助人工智能领域的潜力项目和创新人才对接园区优质资源，从而树立人工智能应用标杆，打造面向数智未来的开放型人工智能创新平台。

苏州工业园区党工委委员、管委会副主任倪乾表示：“在建设国内外知名人工智能应用创新试验区的目标指引下，园区与华为在人才培养、团队建设、软件搭建等方面深度合作，持续推动创新创业有效服务实体经济。当前，苏州工业园区集聚人工智能核心企业800余家，将加大人工智能应用场景开放力度，优化创新创业环境，进一步打通创新链、应用链、价值链。”

华为云总裁洪方明说：“苏州工业园区产业活力强劲，为人工智能在全产业的融合创新创造了得天独厚的条件，也为‘华为云杯’人工智能应用创新大赛树立行业典范提供了丰厚的土壤。”

在历时3个月的赛程中，2579名来自全国各地的开发者和265家优质创新企业参加了“人工智能+医疗”“人工智能+制造”和“人工智能+城市”三个赛题以及创客赛道的初赛和决赛路演。

经过多轮次的竞赛和淘汰，18家企业获得了企业赛道的最终奖项，10家创客团队赢得了创客赛道的创业基金和其他礼包。获奖团队的解决方案和创新成果覆盖了医药临床试验、通用任务分发、高危环境作业、眼底疾病辅助诊断、AI驱动小分子药物研发、用电监测、数字银行运营、房地产大数据等细分领域。经评估，部分兼具创新和实用价值的成熟项目将直接对接相关企业的人工智能硬件和平台，并快速走向市场。

为了加速优质医疗项目在应用场景的落地，华为技术有限公司与大赛中表现优秀的创新企业分别签署合作协议。

对于创新大赛输出的“AI+医疗”创新成果，中科院上海药物研究所副所长高召兵认为：“人工智能、机器学习等技术为医药行业带来了巨大变革，使药物研发更快速、更低价、更高效。”

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