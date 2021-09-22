近日，由《中国银行保险报》主办的2021中国寿险业转型发展峰会在遵义召开。在本次峰会上，参会的寿险公司高管和专家学者就寿险公司如何探索转型升级，进行了分享和讨论。

“今天寿险业的经营之道就是为社会创造价值，为客户解决问题，这样才能解决自己的问题。” 国华人寿总经理付永进表示。

中国人寿寿险副总裁、总精算师利明光指出，寿险公司应该树牢“以人民为中心”的发展思想，必须抓住当今客户变化的需求。

在中国银保监会管委会副主任毛宛苑看来，寿险公司积极寻求转型路径，要深刻理解当前中国社会正在经历经济转型和人口结构的转变。人口结构的变化，会在需求端引发保险消费需求的全面升级：一是人的寿命延长，与之伴随的疾病风险也加剧，要求寿险业不仅仅要承担风险保障功能，还要能提供与健康管理、养老等相关的多样化服务；二是保险业主流消费群体由“60后”“70后”转变为“80后”“90后”，甚至“95后”，这些消费群体拥有更独立的思考能力、更深刻的保险价值认同和更成熟的保险消费理念；三是保险需求更加个性化，不同年龄、职业、收入水平的人，对于保险的需求截然不同，这就需要革新保险产品设计理念，从以销售为中心到以客户为中心，着力打造专属化、定制化、灵活化的产品。

中国太保寿险总经理蔡强认为，目前消费者的消费意识更理性也更加专业，不仅体现在消费者对保险的深入理解会超出保险公司的部分销售人员，而且这类消费者的财务需求也更加多元化。中国寿险业需要找到发展的“第二曲线”，要破除旧模式，树立高质量发展的“芯”模式。这不仅要求保险业改变过去粗放经营方式，不能再简单地靠“拉人头”“保费搬家”和短期激励等方式推动业务发展，更需要“芯”转型。

友邦人寿CEO张晓宇则提出了“关键五支柱”的寿险业转型发展方案，即战略定位要明确、战略升级要整体、战略定力要强大、不断创新是根本和好的文化是关键。

中国银保传媒党委书记、董事长，中国农村金融杂志社党委书记、社长朱进元说，本次峰会旨在学习国际的先进经验和兄弟公司的成功经验，感悟中国寿险业发展的初心使命，感悟险企由高速度向高质量发展过程中、在从以产品为中心向以客户为中心的转型过程中做得怎么样，还要反思整个行业在服务实体经济方面做得怎么样。

大家保险集团总经理临时负责人罗胜提出，金融和保险作为次生需求，必须与诸如衣食住行等原生需求更紧密结合。

此外，随着社会经济的持续发展，公众对健康养老服务的需求日益迫切，富裕化、老龄化进程不断加深，客户已经不再满足于单一的保险产品，更加希望获得涵盖老年护理、慢病管理等一体化的解决方案。因此，从产品到服务的转型已成为大趋势，各大寿险公司也开始纷纷布局健康养老等领域。

在业内人士看来，通过互联网、大数据、人工智能等科技力量的推动，企业与企业、产业与产业的协作边界迅速融合，竞争已经从单点企业竞争走向跨界生态圈的竞争。寿险公司与康养等领域企业形成紧密合作，从而在更深层次满足消费者的保障需求、建设生态圈和做生态经营成为趋势。

罗胜认为，“生态经营”是生态模式下的服务链纵向延伸，是产业发展到数字化、科技化阶段的产物，有其市场的必然性和合理性，可以在有监管的前提下逐步积累经验，有序开放和发展。

对于如何进行“生态圈”建设，平安人寿董事长丁当提出，生态圈建设必须真正以客户为中心、为客户创造价值；必须从零和思维跨越到非零和思维，通过全行业努力，延展行业的边界和生态空间；未来更多可期的万物互联、医疗科技和金融科技，将孕育更加丰富的保险生态，这值得高度关注和持续提升。

“我们不要指望转型升级是舒舒服服的，一定是充满荆棘，大家不经历这样的一次涅槃，一定是难以重生的。我相信中国保险业在未来的发展当中一定会迎着阳光从荆棘走向胜利。”朱进元说。

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