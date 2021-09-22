日前，由国务院国资委主办、中国社会责任百人论坛承办的“责任创造价值，责任引领未来——中央企业社会责任报告集中发布活动（2021）”在京召开。国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗作开幕致辞。

彭华岗指出，中央企业作为国民经济的重要骨干和中坚力量，自觉将自身奋斗融入时代发展，始终心怀“国之大者”，在国民经济和科技创新工作中发挥了压舱石和国家队作用，在脱贫攻坚和应急救援工作中发挥了主力军和定心丸作用，在美丽中国、民生事业、区域协调工作中发挥了建设者、顶梁柱、主动轮作用，作出了无愧于时代的社会贡献，切实体现了中央企业的社会价值。

彭华岗强调，面向未来，中央企业要在新时代体现新担当、展现新作为，要更好履行社会责任。一要积极促进人民共同富裕，促进农民农村共同富裕，促进不同区域共同富裕；二要完整准确贯彻落实新发展理念，不断加强创新发展，不断推动绿色发展；三要加快建设世界一流企业，做社会责任管理表率，做海外履责表率；四要加强对ESG的重视和研究，支持本土ESG体系的建设和推广，培育ESG工作的力量和队伍。

会上，国务院国资委、责任云研究院发布了《中央企业上市公司ESG蓝皮书（2021）》并公布了“央企ESG·先锋50指数”。

(责编：李楠桦、初梓瑞)