9月22日，市场调研机构 Counterpoint 数据显示，手机品牌realme真我2021年第二季度智能手机出货量为1500万，同比增长135.1%，首次进入全球第六，成为全球第四大中国手机品牌。

智能手机行业已然是一片“血海”市场，realme创始人兼CEO李炳忠秉着“让全球年轻人以合理的价格购买到兼具越级性能和潮流设计的智能产品”的初心创立了realme。在三年多的时间内，扩展到全球超过61个市场，并在其中18个市场中排名前5。其中，2021年第二季度，realme在菲律宾和孟加拉国排名第一，印度排名第四，欧洲地区排名第五。同时，realme中国市场第二季度销量同比增长1006%，成为上半年增速第一的手机品牌。

作为5G先锋普及者，realme5G手机在全球市场表现出强劲的增长势头。根据Counterpoint 2021年第二季度全球智能手机市场监测报告，realme在新兴市场智能手机出货量中5G手机份额从第一季度的8.8%上升到第二季度的15.9%，排名第三。

当天，realme 真我正式发布了新品realme 真我GT Neo2。作为主打游戏功能的机型，真我GT Neo2不仅带来机能美学“黑薄荷”外观设计，还将骁龙870旗舰处理器与独创金刚石冰芯散热系统组合，实现高性能与强劲散热的共存。realme 真我GT Neo2同时还配备了5000mAh超大容量电池与65W闪充组合，整机重量仅为199.8g，兼顾了持久续航与轻薄手感。

realme真我GT Neo2此次带来黑薄荷、影黑、苍蓝三款配色。一直以来，realme 真我在设计方面备受消费者和市场认可。这些被大众追捧的设计、色彩美学，包括本次的黑薄荷机能美学，都来自于realme 公司的独立设计团队realme Design Studio。该团队致力于打造realme 科技潮牌形象，为年轻人提供超越预期的潮玩产品设计与潮玩视觉设计，从多个纬度去打磨设计，让设计更有意义。

realme副总裁徐起介绍，realme GT Neo2黑薄荷是行业最具辨识度的手机之一，在千篇一律的手机色彩中脱颖而出，如同薄荷在万千嗅觉味蕾中的刺激与出挑。

为了让散热不再成为性能瓶颈，realme 真我GT Neo2首创了金刚石冰芯散热系统，总散热面积高达17932mm?，突破手机性能瓶颈。芯片作为手机最核心的发热源，散热尤为重要。针对芯片散热问题，realme此次首发金刚石散热凝胶。金刚石冰芯散热系统，最高可让CPU核心温度降低18度。与此同时，真我GT Neo2还搭载了行业最大的3D钢化液冷VC，面积高达4129mm?，相比上一代面积提升26%。根据内部元器件结构，真我GT Neo2还定制了3D石墨烯的凹凸面，充分覆盖内部元器件表面，减少空气间隙热阻，进一步提高热扩散性能。

影像方面，realme 真我GT Neo2采用后置6400万广角+800万像素119°超广角+200万像素4cm微距镜头的三摄影像系统，支持realme 与多位专业街头摄影师共同探讨打造的街头摄影模式。

作为主打游戏功能的机型，真我GT Neo2还针对游戏体验带来了全方位优化升级。全新升级的GT Mode 2.0，启动画面更具视觉冲击；内置X轴横向线性马达，为日常操控、游戏体验带来更脆、更利落、更舒服的振动体验；线性双扬声器，游戏自带“声音外挂”，听音辨位。

徐起表示：“从行业的Others一路越级，realme首次成为全球出货量前六的手机品牌。这也意味着，realme正式成为全球第四大中国手机品牌，在为全球年轻人带来更优秀科技生活体验的同时，也让全球年轻人看到中国强大的科技实力。”

(责编：赵超、陈键)