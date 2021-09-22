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400余人线上参会 百度邀请中央党校专家讲授党课

2021年09月22日16:29 | 来源：人民网
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为深刻解读国家近期出台的一系列经济政策，切实提高党员的政治理论素养，加强党史知识理论学习，9月17日下午，百度党委联合百度VR团队、中国产业发展促进会共同邀请中共中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌教授来司展开讲座。课程使用了百度VR的党课直播功能，在百度科技园、百度上海研发中心，大同、太原、苏州和贵阳开设了6个视频分会场，400余人线上参会。

山西省大同市西水磨村党建服务中心学习点。受访者供图

活动现场还展出了百度VR“5G智慧党建解决方案”。据百度副总裁马杰介绍，该方案是百度VR联合权威机构共同推出。今后，百度VR会持续发挥自身积累的技术优势，做好党建场景下的创新探索，不断打磨和优化智慧党建解决方案。

与会党员在课后纷纷表示，此次党课主题鲜明，自己受益匪浅；在现场体验了百度VR 5G智慧党建解决方案，深度体会到科技给党建学习带来的力量。

(责编：曹淼、李源)

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