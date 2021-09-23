九月的三湘大地，稻香果硕，一派丰收景象。

在经济领域，湖南也迎来一个个硕果。首届北斗规模应用国际峰会、世界计算大会相继在长沙召开；前不久，长沙工程机械、株洲先进轨道交通装备两大集群入选国家级先进制造业集群。

2020年9月，习近平总书记在湖南考察时强调，着力打造国家重要先进制造业、具有核心竞争力的科技创新、内陆地区改革开放的高地，在推动高质量发展上闯出新路子，在构建新发展格局中展现新作为，在推动中部地区崛起和长江经济带发展中彰显新担当，奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的湖南新篇章。

湖南省委和省政府根据习近平总书记对湖南提出的重要指示要求，把打造“三个高地”、践行“四新”使命作为引领未来发展的重大战略。全省上下、社会各界齐心协力，聚集各种资源要素，全力建设“三个高地”。

打造先进制造业高地

2021年6月，高海拔的藏东南谷地，由国铁集团牵头组建的创新联合体研制的“高原绿巨人”列车，沿拉林铁路在山岭峡谷间风驰电掣。这台浑身都是黑科技的高原动车，从提供动力的牵引电机，到解决内电双源动力系统传动、控制任务的“智慧大脑”，都是由湖南株洲的企业提供。

打造先进制造业高地，建设制造业强省，湖南紧紧抓住22条优势新兴产业链，重点加快建设工程机械、轨道交通装备、中小航空发动机及航空航天装备3个世界级产业集群，电子信息、新材料、新能源与节能3个国家级产业集群，提升传统产业、培育未来产业，在“3+3+2”领域构建现代产业体系。22条产业链，都由省级领导任链长，省委书记、省长分别担任工程机械、先进轨道交通装备链长；龙头企业担任链主，领航链条企业补链强链，推动产业朝集群化发展。

围绕工程机械、轨道交通装备、中小航空发动机及航空航天装备等优势产业链，湖南实施一批重大项目，着力锻造产业链长板。今年上半年，筛选发布两批275个制造强省重点项目，三一智联重卡、中联智慧产业城等十大产业项目已部分投产。长沙三一集团和中联重科在汨罗、娄底、邵阳、益阳、常德等地建设专业园区，汇集400多家配套企业。

湖南加速推进制造业智能化发展，加快传统产业升级改造。湖南长沙山河智能工业城内，最新一批“5G+远程遥控智能挖掘机”正在进行最后调试，即将交付客户。

“企业本身积累了成熟的近程、远程遥控技术，在5G网络高速度、低时延的加持下，产品的应用环境更加广阔，竞争力显著提升。”山河智能共性技术研究院院长何松泉说。2020年，山河智能包括旋挖钻机、挖掘机智能化在内的“5G+高端装备智能化系统及工程应用”项目，入选2020年湖南省“数字新基建”100个标志性项目名单，企业部分产品从研发到投产，不过短短数月时间。

上半年，湖南装备制造业增加值同比增长22%，规模工业企业营业收入同比增长21.1%，利润总额同比增长30.8%。

攀登科技自主创新高地

位于长沙岳麓山大学科技城的湘江树图信息科技创新中心有限公司，研发人员正忙碌地敲着键盘。

这家聚焦区块链底层技术研发的公司，在区块链底层技术及应用方面实现了自主可控。“我们的技术让互联网平台公司无法篡改甚至删除数据，事后随时都能检查是否有违规行为，保障了用户的公平交易权。”公司负责人说。

在湖南，像这样的公司还有很多。湖南瞄准22条产业链的“卡链处”“断链点”，紧盯制约产业发展的关键领域、引领未来发展的核心技术，在区块链、新材料等优势特色领域和颠覆性前沿技术领域前瞻布局，重点实施十大技术攻关项目。目前，项目已完成研发投入9.7亿元，取得一批原创性成果。湖南省科技厅党组书记李志坚说，打造具有核心竞争力的科技创新高地，湖南以创新型省份建设为总揽，加快创新链、产业链、人才链、政策链、资金链、服务链深度融合；坚持围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，推动优势科研力量向产业发展主战场集聚。

今年上半年，湖南共实施111个科技创新攻关项目，总投资200亿元，取得一批重大标志性成果。

“天河”系列超级计算机在疫情防控等各类应用中频显计算的“中国力量”，超高速轨道交通牵引技术“牵引”高速列车不断刷新“中国速度”；“海牛”深海钻机、“鲲龙500”海底集矿车、广域电磁勘探装备、通用型卫星等装备打破国外垄断、跻身世界先进水平……一大批重大成果全面增强了创新驱动力，推动“湖南制造”向“湖南智造”“湖南创造”转变。

在机制上，湖南科技部门变“相马”为“赛马”，强化技术创新源头供给。湖南实施自然科学基金重大项目“揭榜制”，在重大民生和产业前沿领域凝练了一批事关产业关键核心技术的基础科学问题，在全国率先开展“揭榜挂帅”，对“揭榜者”给予最高达1000万元的奖榜资助。目前，湖南已征集技术需求370项，“揭榜”申请书27份。

今年上半年，全省高新技术产业增加值同比增长22.2%，高出GDP增速10.5个百分点；截至8月底，登记技术合同5804项，同比增长140%，成交额511.85亿元。

建设内陆地区改革开放高地

位于郴州综合保税区的郴州磐石电子有限公司，维修工作台上的师傅们一字排开，仓库里的“原料”，是来自全球各地的待维修手机。

“简单来说就是货物从口岸来到厂里，维修合格后直接又发往口岸，因为企业处于郴州综合保税区，没有进出口税费成本，所以在全球手机维修行业，我们有一定竞争力。”企业相关负责人蒋华东说。今年1—7月，磐石电子进口保税维修手机11万余台，出口保税维修手机10万余台，同比增长双双翻倍，出货值达到2738万美元。

保税维修，磐石电子是湖南第一家。面对新业态，今年5月，郴州出台湖南首个保税维修实施办法，规定郴州综合保税区内企业可开展来自全球的维修业务，可维修产品涉及集成电路、航空航天、工程机械等55类。“根据这一政策，郴州将发展全球维修和再制造业务等新业态，推动实现传统的加工贸易向技术含量更高、利润更丰厚的服务贸易转变和延伸。”湖南自贸试验区郴州片区负责人介绍。

面对全球经济的不确定性，近年来，湖南进出口实现连续多年的逆势增长。今年1—7月，全省实现进出口总额3120.94亿元，同比增长26.8%。

今年8月底，首列湖南自贸专列从广铁集团长沙国际铁路港出发，17天后抵达白俄罗斯的明斯克。运输货物包含通信设备、工程机械、家用电器、食品、日用百货等各类商品，共装载100个标准集装箱，货值438万美元。

特设自贸专列的背后，是自贸试验区长沙片区企业出口需求的迅猛增长。“湖南自贸试验区获批一年来，长沙片区累计新设立企业超过3200家，企业国际物流通道需求强烈。为此，长沙至明斯克线路开通，每周一列优先重点保障自贸试验片区企业仓位。”长沙市政府物流与口岸办党组书记、主任杨莉说。

自贸试验区的设立为湖南外贸发展提供了强劲动力。2020年9月至2021年6月，自贸试验区新设企业5251家，实际利用外资超过7亿美元，进出口额占同期湖南全省的28%。

“随着内陆地区改革开放高地的打造和现代流通体系的完善，我们一定能成为国内大循环和国内国际双循环的重要节点，在构建新发展格局中展现新作为。”湖南省商务厅党组书记沈裕谋说。

（本报记者杜若原、何勇、申智林、王云娜、孙超）

《 人民日报 》（ 2021年09月23日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)