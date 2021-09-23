本报上海9月22日电 （记者沈文敏）9月22日，中国石化、中远海运、中国东航在上海联合举办我国首船全生命周期碳中和石油认证仪式，上海环境能源交易所向三家企业颁发我国首张碳中和石油认证书。

据介绍，该船3万吨原油产自中国石化国勘公司在安哥拉的份额油，由中国石化联合石化公司进口、中远海运承运、中国石化高桥石化炼制，共生产8963吨车用汽油、2276吨车用柴油、5417吨航空煤油，以及2786吨液化石油气、6502吨船用柴油、2998吨低硫船用燃料油。中国石化将于年内在特定加油站推出碳中和汽油、碳中和柴油，并与中国东航携手打造碳中和航班。

为抵消该船石油全生命周期的碳排放，中国石化、中远海运、中国东航积极实施节能减排策略，购买国家核证自愿减排量（CCER），并聘请上海环境能源交易所作为碳中和认证机构。本次购买的减排项目主要有江西丰林碳汇造林项目、云南宾川县干塘子并网光伏电站项目等，在资助边远地区发展农林种植业、开发低碳绿色能源以及巩固脱贫攻坚成果的同时，实现了完整意义上的我国首船碳中和石油。

该项目邀请中国船级社质量认证公司作为第三方核查机构，精准测算出从石油开采到产品消费全生命周期所产生的二氧化碳，然后进行同等当量的中和。中国石化承担了原油开采、储存、加工、石油产品运输以及车用汽油、车用柴油、液化石油气燃烧的碳排放抵消责任，中远海运承担了原油运输和船用燃料油燃烧的碳排放抵消责任，中国东航承担了航空煤油燃烧的碳排放抵消责任。这是三家企业发挥各自优势共建绿色交通新模式的创新实践，探索了一条跨行业、全周期、零排放的路径，对推动我国交通能源领域加快绿色发展、实现“双碳”目标具有积极作用。

《 人民日报 》（ 2021年09月23日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)