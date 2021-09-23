严 冰 张怡然 杨怡晨

图①：金秋时节，甘肃省酒泉市肃州区三墩镇的辣椒丰收了，一位村民开心地“晒”辣椒。

侯崇慧摄（人民视觉）

图②：9月17日，湖南省道县梅花镇贵头村农民在参加挑箩筐比赛，喜迎丰收节。

蒋克青摄（人民视觉）

图③：9月21日，河北省遵化市东旧寨镇石桥头村农民在晾晒核桃。

刘满仓摄（人民视觉）

图④：9月20日，四川省射洪市瞿河镇牛心村的高粱迎来丰收季。

刘昌松摄（人民视觉）

图⑤：吉林省吉林市永吉县水稻喜获丰收。

关 春摄（人民视觉）

图⑥：9月17日，江西省永丰县七都乡牛山村，村民驾驶收割机收割水稻。

刘浩军摄（人民视觉）

金色九月，秋意起，万物收。又是一年秋收时，今年的“中国农民丰收节”如约而至，亿万农民脸上洋溢着收获的喜悦。

走进北京市平谷区刘家店镇的一户桃园，放眼望去，翠绿的枝叶间，一颗颗饱满丰硕的大桃缀挂枝头，桃香扑鼻而来。桃农们正忙着采摘鲜桃，包装封箱，将平谷大桃送往千家万户。

产业兴、百业兴。产业振兴是乡村振兴的重要内涵，也是农民稳定增收的有力保障。立足全面小康新起点，全国多地依托本土资源，因地制宜，发展特色鲜明的种植业、绿色生态的养殖业和形式多样的乡村旅游业。

随着特色产业的发展壮大，一幅幅村强景美民富的丰收中国新图景正徐徐展开……

特色种植旺乡邻

眼下，北京平谷的22万亩桃园喜迎丰收。大桃成了“致富果”，也让10万名平谷桃农的日子越过越红火。

作为京郊农业大区，平谷区地处北京最东部，三面环山，日照充分，境内水网密布，独特的地理环境和悠久的种桃历史塑造了这片22万亩的中国最大桃园。

乡村要振兴，因地制宜选择富民产业是关键。依托当地的区位优势，平谷区积极推动大桃产业发展，全力推进农业科技创新示范区建设，建设“农业中关村”，打造“农业中国芯”。

在峪口镇西营村西侧的一处桃园，天上飞着无人机，地上跑着无人车，开沟、除草、打药、采收，全程机械化，相比传统果园可节省人工50%以上……这里被称为“未来果园”。

区发改委负责人史立成说，“未来果园”将试点不少新技术和新设备，如无人机打药、采果机器人等，果园还会实行信息化管理，大力培育新型农民和新型农业方式。

“买我家桃子的顾客，90%都成了回头客。”望着园中的丰收景象，桃农张宝志骄傲地说。走进他的桃园，包括白桃、油桃、黄桃、蟠桃在内的四大系列、五十余品种大桃挂满枝头。

张宝志是平谷农业科技创新的受益者。通过向平谷区果品办公室申请试种最新的大桃推广品种，学习科学的种植技术，他在几年间便向自家的30亩桃园引进约四十个桃子的新品种，成为附近有名的“种桃能手”。

“在平谷，一个大桃背后有几十项政策、近百项技术在支撑。”平谷区相关负责人介绍说。从整形修剪到土肥水管理，从增甜提质到病虫害防控，每个环节都有针对性的技术措施来保障桃子品质。

乡村振兴，科技引领。农业科技提高了生产效率和大桃品质，互联网也为桃农打开了销售渠道。

“直播间的朋友们，您瞧这自家种的大桃，新鲜下树，绝对好吃！”层层叠叠的桃叶下，平谷的桃农们一个个架起手机，拿着刚摘下的鲜桃，自信地做起了直播。

手机成了新农具、直播成了新农活、数据成了新农资，这对乡村振兴提出了新要求。“要致富先修路，以前是修公路，现在还要加上信息高速路。”工业和信息化部副部长刘烈宏表示。

2017年，平谷区委、区政府启动“互联网+大桃”工程，通过开展桃农电商培训、对接电商平台等措施，为大桃产业发展注入新动力。

但桃农平均年龄在六十岁左右，不仅对电商没有概念，很多农户连智能手机也不会熟练使用，怎么办？

平谷区专门成立了一支本土讲师团，深入各个乡镇村，给桃农面对面讲、手把手教。讲师团还开设了线上培训课为桃农答疑解惑。截至目前，平谷区已累计开展线上线下培训4万余人次。

“3年来，我们讲师团开车、坐公交、骑三轮甚至步行，走过了全区13个大桃主产乡镇，2万多公里的山路。”王丹是这支讲师团的团长，也是土生土长的平谷人，看着乡亲们通过互联网把桃卖得越来越好，她心中全是满足。

2020年，平谷大桃电商销售4250万斤，销售额3.6亿元，促进农民增收1.5亿元。“走电商卖桃这条路是对的。”王丹感慨道。

同样依靠特色种植业致富增收的还有陕西省榆林市榆阳区的村民。

在榆阳区的田野上，连片的苜蓿流青溢翠，空气里弥散着阵阵草香，一台台忙碌的收割机穿梭其间，划出一道道美丽的线条，一派丰收景象。

苜蓿是一种重要的饲草原料，营养价值高，耐寒耐旱，能够保持土壤养分、遏制风沙扬尘。

榆阳区位于毛乌素沙地，曾是一片寸草不生的荒地。近年来，榆阳区因地制宜，通过外运黄土覆盖在沙地上再种上苜蓿，让荒沙地成了村民的“致富地”。

种草还能挣钱？这曾是一段时间来乡亲们的疑惑。

2019年初，榆阳区出台了《加快发展优质饲草产业的实施意见》，将发展优质饲草产业作为全区大力发展的三大主导产业之一。

政策的引导激发了村民的积极性，苜蓿产业进入了发展的“快车道”。2020年榆阳区高产优质苜蓿留床面积达到10万亩以上，其他饲草种植面积可达到20万亩，年产饲草24万吨。

“按照每年刈割四茬，每亩可产苜蓿草1200公斤，每吨苜蓿草能卖2400元，仅此一项，每亩可带来3000元左右的收入。”榆阳区林业局副局长王霞介绍说。

好地种好草、好草养好羊、好羊产好肉、好肉卖好价。作为一种重要的饲料，苜蓿的种植还有效带动了当地的牛羊养殖，让村民们丰收又增收。

农村要发展，村民要增收，发展特色产业是关键。

在平谷区的10万亩桃园里，在榆阳区的10万亩苜蓿地上，特色种植业蓬勃发展，村民生活蒸蒸日上，一幅幅乡村振兴的秀美画卷正徐徐展开。

绿色养殖富农家

天山深处，峡谷之中，清澈冷冽的水面上，成千吨的三文鱼正被运往千家万户，船只驶过，浪花灿开。这里是新疆伊犁尼勒克县喀拉苏乡的温泉水库。

“三文鱼是冷水鱼，刚好我们这里的水特别凉。”当地村民介绍。

喀拉苏乡有天山雪融活水，水质纯净，冷凉低温，为冷水鱼类生长提供了得天独厚的自然环境。依托特有的冷水资源，尼勒克县因势利导，在喀拉苏乡建起了西北首个三文鱼养殖基地，让进口的三文鱼卵在远离海洋的地方安了家。

设立在天然水域上的基地建好了，如何避免水产养殖对生态环境的污染，奏响绿色发展的“渔光曲”，成为当地必须考虑的问题。

尼勒克县通过智能作业和生态养殖，让各类智能化机器变身三文鱼的养殖“管家”，为保护当地养殖业水系生态提供技术支持。

“农业绿色发展是农业现代化的必然选择，而只有遵循科学路径才能推进农业绿色发展。”中国农业绿色发展研究会理事长余欣荣表示。

在三文鱼养殖场内，一个形似坦克的大家伙正在轰隆隆地准备下水作业，这是我国首个渔业水下清污机器人。过去清污只能达到百分之六七十的清除率，现在可以做到百分之百。

走进操作间，墙上的大屏幕时刻闪烁着，即时显示出鱼的数量、水温、溶氧等数据，这是智能化投喂系统，用来准确计算所需饲料，提升饲料利用率。

据悉，在各项环保措施的实施下，养殖区开发投产6年来，下游水环境质量并没有下降。

智能机器也需要人工操作，但在尼勒克县，居民大多以放牧为生，没有养鱼的技术和经验，如何在当地开展业务，让产业发展与百姓致富结合起来？

当地政府与企业达成合作，在家门口给村民教技术，助力当地牧民变身新渔民。

一人宽的塑料浮板摇摇晃晃，叶尔兰走在上面却稳稳当当。他穿着潜水服，正在检查面部是否有遮盖，衣服里的气体是否已排出，检查完毕，叶尔兰以标准的姿势下水。

“别看我现在这么熟练，但来这里之前，我什么都不会。在这里不怕你不会，就怕你不干。”叶尔兰笑着说。这位今年32岁的哈萨克小伙是土生土长的尼勒克县人，目前在喀拉苏乡的三文鱼养殖基地当潜水员。如今，作为养殖场的业务骨干，叶尔兰的收入已翻了几番。

冷水鱼成了富民的“热产业”，老百姓切实尝到产业丰收、乡村振兴的果实。2017年，由当地政府牵头，企业与609户农民共同成立了新疆鱼水情农业开发有限公司，发动农民以无息贷款参股。截至2020年，入股农民累计分红540余万元。

在山东省乐陵市的谭家村，绿色养殖业也发展得红红火火。

特色美食“德州扒鸡”每年需要收购大量原料鸡，作为山东德州的县级市，乐陵市因势利导，与扒鸡企业合作，用生态养殖的方式发展德州扒鸡的原料鸡产业。乡亲们养出了肥硕的农家鸡，也收获了幸福的好日子。

走在谭家村的田野里，放眼望去，尽是郁郁葱葱的枣树。枣树林下，一只只农家鸡精神抖擞，眼睛炯炯有神。

在这里，繁盛的枣树为农家鸡提供舒适的生长环境，落下的枣花和枣子为农家鸡提供可口的食物，农家鸡则为枣树清除害虫，其粪便也是枣树的养料。当地将小枣种植和原料鸡养殖联合发展，通过枣树下养鸡，打造绿色养殖业，助力农户稳定增收。

“以前在树下种小麦，一年收入就五千块钱。如今在树下养鸡，一年仅靠养鸡就能拿到三万多。”当地养殖户介绍说。

村民的钱包鼓了，村里的环境也美了。谭家村铺起了水泥路，实现了户户通，还修建了公园和休息室供村民休息娱乐。

“以前这里坑坑洼洼的，根本没人来。现在有钱了，建起了广场，人们在这跳跳舞，乘乘凉，特别幸福。”村民谭福新笑着说。

“发展乡村特色产业，要因地制宜地找准‘金钥匙’，利用资源禀赋和优势，走出一条科学发展，符合自身实际的道路。”中国小康建设研究会副会长兼秘书长李彬选表示。

天山跃出了三文鱼，乐陵养起了生态鸡。从新疆伊犁到山东乐陵，乡村振兴硕果累累，养殖产业生机勃勃。

乡村旅游迎远客

行走在湖北恩施的洞下槽村，美丽乡村图景令人眼前一亮：此起彼伏的山坡上，一片片茶叶翠绿欲滴，上万亩茶园次第铺开。微风吹过，层层碧浪，阵阵茶香。

洞下槽村位于湖北恩施的武陵山区，大山阻隔一度让这里发展缓慢，传统的农耕经济只能维持温饱。

近年来，立足当地土壤富硒、沥水性强的区位优势，洞下槽村发展起特色茶产业，村民们致富增收，穷乡村也摇身一变，成为“湖北省绿色示范乡村”和“恩施市十佳美丽乡村”，吸引不少游人前来采茶打卡。

洞下槽村一直有种茶的传统，但先前一家一户的分散种植却难以形成规模，茶产业的规模化发展成了当地亟待解决的难题，怎么办？

2018年，洞下槽村将分散的茶园统一承包，建立起“合作社+基地+农户”的模式。村委会牵头，村民联合，合作社以股份形式入社，带领村民科学管理茶园。

在科学管理下，茶叶迎来丰收，农户实现增收。截至2020年，洞下槽村累计发展茶叶1.1万亩，可采摘面积8500亩，年产鲜茶125万公斤，带动当地800多户茶农年收入增收2多万元。

有了好景和好茶，如何将二者联合发展，扩大收益？

洞下槽村因情施策，探索出了一条特色鲜明的发展途径：茶产业夯实发展基础，旅游产业赋能乡村振兴。

茶园成规模后，村里在茶园周边建起儿童乐园、灯戏楼、制茶体验馆等场所，大力发展乡村旅游，推动茶旅融合发展。

“早就听说这生态好，设施全。既能欣赏茶园的美景，又能体验手工采茶制茶，是躲开城市喧嚣的好去处。”周末带着一家人来洞下槽村消暑的耿女士评价说。

“人们对乡村旅游的理解和实践是循序渐进的，现在已经进入到了‘住民宿、当村民、过田园生活’的阶段。”全国休闲标准化技术委员会主任张灵光表示，“在后工业化阶段，乡村旅游等休闲经济的发展充满了新机遇。”

“这几年村里的变化可以说是翻天覆地。”村民刘大姐笑着说。

作为村里最早开办农家乐的人，刘大姐的月收入已上万元。家里盖起两层楼房，一楼开办农家乐，二楼自己居住。趁着天气好，刘大姐将从自家菜园里摘下的鲜萝卜切成块，放在院子里晾晒，为农家乐准备食材。

“旺季的时候，我一个人经常顾不过来，就得让乡亲们来帮忙。”刘大姐说。在洞下槽村，像她这样开办农家乐的村民还有20多户。

通过以茶兴旅、以旅促茶，走茶旅融合发展之路，村民的日子越过越红火。2017年以来，当地旅游年收入已突破8000万元，带动就业400余人。

那里茶香阵阵，这里荷叶田田。

在安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇，向水面望去，荷花于碧水绿叶之间亭亭玉立，可谓“青荷盖绿水，芙蓉披红鲜”。

陶辛镇是典型的江南水乡，地势平坦，水网纵横，土壤肥沃，有悠久的种荷历史。近年来，当地依托区位优势，通过种植荷花和加工莲子，带动村民增收致富。

目前，陶辛镇的荷花种植面积已经达到2万亩，品种有500多种，亩均增收达2000元，荷莲产业年产值达3.9亿元。

在荷莲产业的基础上，陶辛镇因情施策，打造起荷花特色小镇，推动农旅融合发展，“千年古水韵，万亩荷花香”已成为当地的靓丽名片。

粉嫩的荷花在连片荷叶的映衬下摇曳生姿，莲蓬褪去了外衣，露出清香可口的莲子，游人沿着蜿蜒的栈道漫步于荷塘天地，体验特色小镇。

除了观赏荷花和品尝莲子，陶辛镇还开设多个“荷文化”主题公园和生态园，设有莲子观光区、休闲垂钓农家乐，农耕文化教育基地等多个功能区。

“眼前有美景，手里有美食，身旁有好友，有种岁月静好的感觉。”趁周末和朋友相约来陶辛镇半日游的李女士笑着说。

荷花映日，映红了游人的笑脸，也映红了乡亲的致富路。随着旅游业的发展，当地村民开起了农家乐，卖起了特产，在富足的日子里，笑看芙蓉开。

特色产业带动乡村旅游，乡村旅游助力村民增收。

在洞下槽村希望的茶园里，在陶辛镇烂漫的湖面上，正积蓄着乡村振兴的无限动能。

制图：潘旭涛

(责编：杨光宇、岳弘彬)