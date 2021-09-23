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“十四五”塑料污染治理行动方案出炉——

电商快件将告别二次包装

本报记者  汪文正
2021年09月23日06:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一次性塑料制品越用越多？快递包裹上的塑料一层又一层？塑料废弃物收集困难？这些存在多年的难题将成为“十四五”期间塑料污染治理的重点。

　　近日，国家发展改革委、生态环境部联合印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》，强调要开展塑料污染全链条治理，筑起防止塑料向环境泄漏的一道道“堤坝”。

　　塑料作为一种重要的基础材料，已经广泛应用于经济社会的方方面面，给人们生产生活带来诸多便利的同时，也带来了巨大的环境挑战。塑料本身并不是污染物，塑料污染的本质是塑料垃圾泄漏到土壤、水体等自然环境中且难以降解，带来视觉污染、土壤破坏、微塑料等环境危害。塑料污染治理是世界性难题，近年来已上升为全球焦点话题。

　　“十四五”期间，围绕塑料污染治理，《方案》部署了三方面主要任务：一是积极推动塑料生产和使用源头减量，包括积极推行塑料制品绿色设计、持续推进一次性塑料制品使用减量、科学稳妥推广塑料替代产品等。二是加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置，包括加强塑料废弃物规范回收和清运、建立完善农村塑料废弃物收运处置体系、加大塑料废弃物再生利用、提升塑料垃圾无害化处置水平等。三是大力开展重点区域塑料垃圾清理整治，有针对性地部署了江河湖海、旅游景区、农村地区的塑料垃圾清理整治任务。

　　目前，一次性塑料制品使用广、价值低、收集难，是塑料污染治理的难点和痛点。为此，《方案》明确将从源头上减少其生产和使用量。

　　产品设计生产环节，积极推行塑料制品绿色设计。禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。减少商品过度包装，提高材质均一化程度和产品的易循环、易回收性，方便塑料制品使用后的回收和再利用。

　　塑料流通消费环节，要推动商品零售、餐饮、住宿等传统商贸服务领域不可降解塑料购物袋、一次性塑料餐具、一次性塑料吸管、宾馆酒店一次性塑料用品的使用减量。督促指导电子商务、外卖等平台企业和快递企业落实主体责任，制定一次性塑料制品减量平台规则。大幅减少电商商品在寄递环节的二次包装，提升快递包装标准化、绿色化、循环化水平。

　　《方案》同时给出了治理塑料污染的时间表：到2025年，塑料污染治理机制运行将更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。

　　其中，在源头减量方面，商品零售、电子商务、外卖、快递、住宿等重点领域不合理使用一次性塑料制品的现象将大幅减少，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达到1000万个。

　　在回收处置方面，地级及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，塑料废弃物收集转运效率大幅提高；全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅减少；农膜回收率达到85%，全国地膜残留量实现零增长。

　　垃圾清理方面，重点水域、重点旅游景区、农村地区的历史遗留露天塑料垃圾基本清零。塑料垃圾向自然环境泄漏现象将得到有效控制。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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