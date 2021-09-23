马爱平

原标题：农民丰收产业兴 古村老镇焕新颜

又是一年秋分日，又是一年丰收节。

9月23日，是第四个“中国农民丰收节”。3年来，丰收节逐渐成风化俗、深入人心，成为全国农民自己的节日、中华农耕文明的符号。

传统村落，俗称古村镇，是中华农耕文明的最大遗产。今年的丰收节各地将开展农民歌会、乡村摄影书画、丰收诗歌朗诵以及古村落里的丰收中国等文化气息浓厚的活动。近年来，特别是乡村振兴大幕拉开后，兼具自然与人文双重价值的古村落，逐渐成为各地社会经济发展的新热点。

四川广安：牵住产业兴旺“牛鼻子”

取材简便、冬暖夏凉的川东民居是建筑艺术的瑰宝——全楔式木结构建造，因地制宜以木制梁、楔、柱、椽，层次错落有致。在被称为川东民居“活化石”的邻水县观音桥镇汤巴丘村，仍然保存着这类珍贵的建筑群。

2018年，汤巴丘村获得“四川最美古村落”的称号。

“有了‘最美古村落’的美名后，游客慕名而来。近年来，汤巴丘村大力发展乡村文化产业，在稳增收上下功夫。”汤巴丘村党支部书记兼村主任林后兵告诉记者。此外，汤巴丘村还大力发展特色村集体经济产业，种植核桃625亩。为加大增收力度，还投放了近千条冷水鱼，为集体经济增收助力。

走进广安市邻水县城北镇金垭村，仿佛置身世外桃源：一条小河沿村而过，碧波荡漾;数十栋民居白墙黛瓦，掩映在绿树花簇中。放眼四望，乡间公路纵横交错、平坦干净，文化广场光影斑驳、洁净靓丽……

2018年，一条长41公里的环铜锣山产业环线，将当地10余个行政村相连，荒芜的土地变成了产业基地。

“只有牵住产业兴旺‘牛鼻子’，才能走出脱贫致富路。”金垭村第一书记程毅说，金垭村充分发挥党员致富带头人接地气的优势，采取公司+合作社+农户的模式，大力发展山地蔬菜、无花果、桃子、李子、柑子、中药材等多种优良品种，并与康贝大药房、重庆永辉超市等商家订单种植。

安徽泾县：为百年老街找寻好“婆家”

“在古村镇资源丰富的皖南泾县，查济、黄田、琴溪、桃花潭等一座座凝聚徽派文化精粹的古村古镇，陆续走上‘保护+利用’协调共进的发展之路。”泾县副县长张素兰介绍。

该县国家级传统村落——章渡古镇，正式启动为期五年的全面修复与文旅建设。

据泾县文物部门介绍，章渡以沿江老街为村镇主要形态。街旁房屋一面临江，用木柱悬空支架在青弋江上。户户相连，所用木柱超过千根，故称“千条腿”。此外，由于宅房主要梁架是用木柱支撑在空中，又有“吊栋阁”之称。该古建筑群始建于元末明初，相传为陈友谅军师张宗道圈地而建，在力学、建筑学、美学和民俗学等方面具备较高的研究价值。

明清时期，章渡古镇一直是皖南地区重要的商埠码头。近代以来，面对现代化、城市化的冲击，古镇逐步萧条、衰败，镇内居民也大部分搬离。历经百年风雨的古建筑，多数破败不堪甚至倾塌。

针对章渡古镇的现实状况，泾县政府为百年老街的新生，找寻好的“婆家”。最终，曾成功修缮黄山祖源村、潜口镇并实现文旅健康发展的宣城海远置业有限公司，承担起章渡田园综合体的保护开发工作。

泾县县长施怀中表示，通过对传统村落保护利用和乡村特色风貌的塑形提质，泾县近年来相继打造出查济、黄田等一批具有全国知名度和影响力的乡村旅游精品景区。未来将围绕章渡古镇等传统村落，继续推动优美生态资源和优秀文化资源的价值转化，构建本县乡村振兴新格局。

(责编：赵超、陈键)