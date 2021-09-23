原标题：2020年我国研发经费投入突破2.4万亿元

新华社北京9月22日电（记者魏玉坤）记者22日从国家统计局获悉，2020年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费24393.1亿元，增长10.2%，延续了“十三五”以来两位数以上增长态势，但受新冠肺炎疫情等因素影响，增速较上年回落2.3个百分点。

根据国家统计局、科学技术部和财政部联合发布的《2020年全国科技经费投入统计公报》，2020年R&D经费投入强度（与GDP之比）达到2.40%，比上年提高0.16个百分点，提升幅度创11年来新高。

公报显示，2020年我国基础研究经费为1467.0亿元，比上年增长9.8%，增速较上年回落12.7个百分点；占R&D经费比重为6.01%，连续两年保持在6%以上。

根据公报，2020年企业R&D经费为18673.8亿元，比上年增长10.4%；占全国R&D经费的比重达76.6%，对全国增长的贡献达77.9%，分别比上年提高0.2和9.4个百分点，拉动作用进一步增强。

国家统计局社科文司统计师张启龙表示，从国际比较看，我国R&D经费投入呈现稳中有进态势。

一是总量稳定增长。2020年，我国R&D经费总量约为美国的54%，是日本的2.1倍，稳居世界第二；2016年至2019年，我国R&D经费年均净增量超过2000亿元，约为G7国家年均增量总和的60%，成为拉动全球R&D经费增长的主要力量。

二是增速全球领跑。2016年至2019年，我国R&D经费年均增长11.8%，增速远高于美国（7.3%）、日本（0.7%）等科技强国。

三是强度追赶加快。在世界主要经济体中，我国R&D投入强度水平已从2016年的世界第16位提升到第12位，接近OECD国家的平均水平。

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