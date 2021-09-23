原标题：8月新能源车批发量渗透率突破20%

近日，乘用车市场信息联合会发布8月汽车产销数据，全国乘用车市场零售145.3万辆，同比下降14.7%,环比下降3.3%。而新能源乘用车，8月份零售销量24.9万辆，同比增长167.5%，环比增长12.0%，批发量渗透率达20%。1-8月渗透率12.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

8月新能源车厂商批发渗透率突破20%是一个十分值得关注的数字。国务院办公厅去年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》给出的指向性目标是，新能源汽车渗透率在2025年达到20%左右。

8月单月新能源车厂商批发渗透率达到20%显示出了行业的良好趋势，实现20%渗透率的目标已大幅提前。按目前的发展趋势，2025年的新能源汽车渗透率将远高于20%。

摩根大通发表研究报告指出，随着充电网的大力建设，充电问题及续航里程的限制已相对降低，加上竞争及电池技术进展使定价愈来愈可负担，相信中国新能源车的需求及增长稳固，该行调升2025年新能源车渗透率预测至35%，远高于政府目标预期的20%。

其中，比亚迪8月份销量第一，超过6万辆，市占率超过20%。随着密集的爆品推出，其新能源汽车销量逐月上涨，呈现加速发展态势。据统计，今年6-8月比亚迪新能源乘用车销量分别是4.01万辆、5.01万辆、6.05万辆，环比增速分别高达26.5%、24.7%、20.8%。

我国乘用车销量年初实现了高速增长，2月份实现同比增长409.9%,但从5月开始行业又陷入了持续的负增长之中，到8月出现-11.7的增长，1-8月仅增长13.7%。相反，1-8月全国新能源乘用车销量始终保持高增长，同比增长1.9 倍。

新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，新能源车实现了对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。

企业方面，自主品牌中的新能源车渗透率35%；豪华车中的新能源车渗透率24.1%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.7%。大型车企中新能源车渗透率最高的是比亚迪。其新能源汽车渗透率从今年4月56.7%开始，经过连续快速增长，到8月已高达89.5%，车型销量结构已经由此前以燃油和新能源并行转变为新能源挑大梁，实现了新能源汽车战略转型。

(责编：赵竹青、陈键)