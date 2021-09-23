原标题：聚焦网络空间竞争第一资源，中国如何创新培养网信人才？

面对第四次工业革命带来的机遇与挑战，网信产业中的操作系统成为中国数字经济发展的重要增长极。作为软件堆栈的基础底座，操作系统重要性更为凸显。人才是网络空间竞争的第一资源。

在此形势下，中国的关键信息技术自主创新迫在眉睫，相应领域技术人才、应用人才的需求也在持续升温。那么如何引人才，借人才，揽人才，育人才是时代留下的重要命题。

近日，由中国电子信息产业集团有限公司、工业和信息化部教育与考试中心、中国软件行业协会联合主办，麒麟软件有限公司承办的“2021（首届）操作系统与网信人才生态大会”在京举行，与会专家对如何培养网信人才建言献策。

中国工程院院士廖湘科、中国工程院院士郑纬民、中国工程院院士方滨兴在为大会作视频致辞时均表示，国产操作系统担负着构建国家网信产业“中国地基”的使命，对中国软件产业高质量发展起到支撑引领的作用，培养高素质、创新型操作系统人才，需要政产学研共同构建协同创新的产教融合人才培养平台。

中国工程院院士沈昌祥以“打造安全可信软件产业新生态”为主题进行演讲。他表示，网信产业必须构建主动免疫防护的新体系，用中国自主可信计算方案解决受制于人的问题，一要坚持自主创新、自立自强，二要抢占核心技术高点，坚持三条控制底线，即必须使用我国的可信计算、必须使用我国的数字证书、必须使用中国的密码设备。

麒麟软件有限公司高级副总裁张娜在会上发布了麒麟软件联合猎聘大数据研究院发布的《关键基础软件人才数据报告》。该报告显示，近三年关键基础软件领域人才需求急速增长，但市场供给严重不足。2021年上半年研发类职位人才需求同比上涨最为明显，招聘岗位数量同比涨幅超50%，其中研发类人才需求同比上涨96%最为明显。

工业和信息化部教育与考试中心副主任左仁贵在会上发布了操作系统人才培养联合宣言——“百城百万”操作系统专项行动。2020年8月，工业和信息化部教育与考试中心联合麒麟软件正式推出“百城百万”操作系统培训专项行动。

据悉，专项行动开展一年来，已经在全国40多个城市，为各企业、高校开展了数百场培训，培训5万余人次，迈出操作系统人才系统培养非常重要的第一步。下一步，工信部教育考试中心将继续联合麒麟软件深入实施“百城百万”专项行动，以培养大批国产操作系统专业技术人才为目标，促进网信产业健康发展，有力推动制造强国、网络强国建设。

为了进一步凝聚网信产业的智慧与力量，大会指导委员会倡议组建了操作系统“百人专家团”，大会现场各大高校计算机学院、软件学院的院长、专家、学者等成为百人专家团第一批受聘专家。

国防科技大学计算机学院副院长毛晓光、北京航空航天大学软件学院院长胡春明、天津大学智能与计算学部副主任王建荣、西安电子科技大学计算机科学与技术学院党委书记李青山出席会议，分别围绕“网信产教融合模式创新”“面向网信人才的系统能力培养”“特色化示范性软件学院人才培养模式探索”“新基建背景下的教育信息化建设”等主题进行了分享。（记者 夏宾）

(责编：赵竹青、陈键)