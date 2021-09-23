原标题：施工加速跑见证地铁建设“新速度”

第十四届全国运动会即将开幕，西安以全新的面貌迎接世界的目光。作为第十四届全运会的重点交通配套工程，西安地铁14号线对提升轨道交通网络通达性具有重要作用。中建六局轨道交通公司项目团队创下了从开工到运营验收34个月的纪录。

城市轨道交通和综合管廊均属于城市地下空间开发利用，分别解决“人通行”和“物占位”的空间问题。在西安地铁14号线前期可研阶段发现，即将建设的双寨站与已建成的综合管廊存在空间冲突。

经多方综合论证，考虑施工成本的同时还要满足双寨站换乘合理性，提出了“冲突段管廊上移4米，管廊与双寨站十字交叉共板共建”的方案。但建设工期仅有3年，增加了400米管廊拆除和重建任务，压力不小。

项目管线迁改量占比全线70%，涉及包括电力、通信等16家产权单位36条管线切改，任务量大、涉及面广。项目团队迎难而上，现场核查、各方协调，将管线三维可视化，优化迁改路径，减少交叉冲突，确保管线迁改一次成型。项目青年突击队把管廊划分为6个区域，拆除和复建同时进行，缩短施工工期近一半。

双寨站，是西安地铁系统全网首个高架站与地下站的换乘站。车站全长496.87米，站台高度差超过20米。工作量是普通站的2倍，且与已开通运营的3号线存在大量的交叉作业。六局轨道公司项目团队根据3号线运营时段，“量身定制”方案，建设中严格按图作业、按规范建设，严把质量关，逐个击破瓶颈问题。

2019年12月，西安市建设工地进入冬防期。项目部按照时间节点倒排工期，全体员工深入施工一线，发扬“比、赶、超”精神，加班加点提升施工生产进度，历经1年时间顺利完成车站主体结构施工。（龚宣）

(责编：赵竹青、陈键)