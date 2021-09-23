我国研发经费连续多年保持两位数增长——

一年2.4万亿研发投入意味着什么

本报记者 熊 丽

日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布的《2020年全国科技经费投入统计公报》显示，2020年我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破2.4万亿元，达到24393.1亿元，比上年增加2249.5亿元，增长10.2%，延续了“十三五”以来两位数以上增长态势，但受新冠肺炎疫情等因素影响，增速较上年回落2.3个百分点。

“由于R&D经费增速比现价GDP增速快7.2个百分点，R&D经费投入强度（与GDP之比）达到2.40%，比上年提高0.16个百分点，提升幅度创近11年来新高。”国家统计局社科文司统计师张启龙介绍。

从国际比较看，我国R&D经费投入呈现稳中有进态势。一是总量稳定增长。2020年，我国R&D经费总量约为美国的54%，是日本的2.1倍，稳居世界第二；2016年至2019年，我国R&D经费年均净增量超过2000亿元，约为G7国家年均增量总和的60%。二是增速全球领跑。2016年至2019年，我国R&D经费年均增长11.8%，增速远高于美国（7.3%）、日本（0.7%）等科技强国。三是强度追赶加快。在世界主要经济体中，我国R&D投入强度水平已从2016年的世界第16位提升到第12位，接近OECD国家的平均水平。

分活动类型看，基础研究经费保持增长，占比基本稳定。2020年，我国基础研究经费为1467.0亿元，比上年增长9.8%，增速较上年回落12.7个百分点；占R&D经费比重为6.01%，连续两年保持在6%以上。应用研究经费2757.2亿元，增长10.4%；试验发展经费20168.9亿元，增长10.2%。

张启龙表示，高等学校和政府部门所属研究机构是我国基础研究活动两大执行主体，受疫情影响，复学复工较为延迟，对部分科研活动正常开展产生一定影响。2020年，高等学校、政府部门所属研究机构基础研究经费分别为724.8亿元和573.9亿元，二者对全国基础研究经费增长贡献率由上年的89.6%减少到50.4%，是基础研究增速放缓的主要原因。

分活动主体看，企业拉动作用进一步增强。2020年，企业R&D经费18673.8亿元，比上年增长10.4%；占全国R&D经费的比重达76.6%，对全国增长的贡献率达77.9%，分别比上年提高0.2个和9.4个百分点。其中，规模以上工业企业R&D经费15271.3亿元，比上年增长9.3%；投入强度（与营业收入之比）为1.41%，比上年提高0.09个百分点。重点领域R&D经费投入强度稳步提高，为关键核心技术攻关和产业基础能力提升创造了条件。

分产业部门看，高技术制造业R&D经费4649.1亿元，投入强度为2.67%，比上年提高0.26个百分点；装备制造业R&D经费9130.3亿元，投入强度为2.22%，比上年提高0.15个百分点。

分地区看，中西部地区研发投入增势良好。2020年，我国东、中、西部地区R&D经费分别为16517.3亿元、4662.9亿元和3212.9亿元，分别比上年增长9.2%、12.0%和12.4%，中西部地区增速连续4年超过东部地区，追赶态势明显。

“面对疫情冲击和复杂严峻的国内外环境，我国R&D经费保持了较快增长，为全面建成小康社会提供了有力保障。”张启龙表示，未来在继续扩大经费投入规模的同时，还需进一步优化经费投入结构，提高投入质效。一是优化政府资金投放，进一步向经济社会发展最紧要的重大需求集中、向重点领域关键行业倾斜，改进经费预算管理和拨付方式，发挥好“指挥棒”作用。二是发挥企业主体作用，鼓励企业进一步加大对原始创新和自主技术攻关的投入，通过组建创新联合体等方式强化产学研合作，提升“主力军”战斗力。三是健全全社会多元化投入机制，完善社会捐赠、风险投资、金融科技产品等资金来源渠道，大力发展新型研发机构，营造多元化生态。

本报记者 熊 丽

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