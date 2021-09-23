原标题：激发队伍活力 为税务人才成长“充电蓄能”

“人才方阵”“头雁工程”“拜师傅收徒弟”……今年以来，国家税务总局保定市徐水区税务局抓住“三个载体”，持续推进“练兵比武、考核考评、文化创建”等活动开展，不断促进干部队伍素质整体提升。

“练兵比武” 提高干部业务技能

“以人为本，按需施教”，创新培训形式，构建特色平台，有力推动干部综合素质提升。

按需培训，打造“人才方阵”。结合当前税收工作的重点、难点，根据不同业务需求，制定年度学习计划。明确培训重点，在培训课程设置上分为行政管理综合、征管评估、信息技术、纳税服务四个类别，按照不同层次的岗位履职要求安排培训内容，确保覆盖面广、适岗性强；并采取分类施教，坚持重点人才重点培养，特殊人才特殊培养，大力培养基础型、专业型和复合型三个人才方阵，提高培训针对性。上半年，该局共开展各类综合培训6场，开展分组、专项培训21场，取得较好效果。

全员培训，打造“头雁工程”。以中层干部为培训对象，有计划地突出解决中层干部税收管理能力、基层建设能力和带好队伍能力不强、作风不优的问题，切实提高中层领导干部驾驭复杂局面，执行繁重任务的信心和能力。借助省市两级专业人才库、年轻干部人才库的建立，加强专业人才的培养，力争通过五年时间努力打造一支梯次鲜明，数量充足、种类齐全、结构合理、素质优良的税收专业人才队伍。

重点培养，打造“成长工程”。制定35岁以下年轻干部业务学习方案，将年轻干部培养列为工作重点。以“入门基础培训+岗位工作实训+系统提升培训”为基本培训模式，持续推进14名80后年强干部集中学习活动，已连续5次集中考试。鼓励80后年轻干部报考“三师”，组织报考者集体学习，将个人学习成绩纳入工作绩效考评。充分运用学习兴税平台，采取业务大比武等形式，不断增强业务知识和税收政策学习效果。采取“传帮带”“拜师傅收徒弟”等形式，开展业务交流，不断提升实践能力和业务水平。

考核考评 激发干部队伍活力

以考核考评为抓手，制定办法，完善机制，坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，不断激发干部队伍活力。

评先评优激励。该局制定了《徐水区税务局工作人员学习培训激励办法》，不断完善科学、公平、公正的评先评优机制，积极表彰担当作为的优秀干部。不断完善绩效管理、数字人事考核指标体系动态管理机制，立足考重点、考平时、考结果、考长远。

考核考评监督。成立绩效管理领导小组和考评委员会，健全绩效管理组织体系；在指标设置上突出主责主业，实现精简瘦身，剔除重复性、日常性指标。采取年初抓计划、执行抓进度、节点抓检查，按季抓考评、每月抓预警、日常抓督办的方式，不断强化绩效过程管理。

关心关爱鼓励。扎实推进关心关爱干部职工工作，坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重。该局党委委员积极开展谈心谈话，了解干部职工的思想状况、存在困难，并积极引导解决。在各个节假日，党支部积极开展困难干职工走访慰问工作。

文化创建 提升干部队伍形象

以党建为基，采取潜移默化、熏陶浸染等方式，多维度、多侧面，全方位打造税务文化氛围，不断提升队伍形象。

创建多维文化墙。该局秉承“三共理念”，加强机关大厅、楼道走廊、党员活动室建设，创建多维文化墙，抓牢核心价值观，注重入脑入心入行，厚植税务文化之基。在内网开设“税务文化”专栏，为干部学习交流搭建平台，推出一批包括诗词、摄影、书法在内的优秀税务文化作品，积极宣杨社会主义核心价值观，发杨税务精神，提升文化道德素养。

打造廉政文化网。构建互联网+家庭助廉，突出“廉税清风”文化主题，打造廉政文化网，逐步形成文化兴廉，教育促廉、制度保廉、执法从廉的廉政文化建设目标。创新文化理念，丰富文化载体，通过发放一封家书，开展“清廉从税爱我家”家庭助廉，组织一次廉政恳谈，开展“我做廉政带头人”谈心谈话，不断提升纪律作风建设。

举办文化活动。举办丰富多样文体活动，大力宣传“岗位能手”等各类先进典型，以榜样力量铸魂，增强团队凝聚力，树立税务干部良好形象。（刘玉洁）

(责编：赵竹青、陈键)