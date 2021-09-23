刘慧

原标题：全球粮食体系转型在合作中破题

通过粮食体系转型带动全球“零饥饿”目标的实现，已成为全球广泛共识，中国为此做了积极探索。然而，任何国家或组织都无法单独应对粮食和农业领域的全球性挑战。这需要联合国粮农组织、二十国集团等国际组织与各国携手并进，精诚合作，在合作中破解难题。

2030年全球实现“零饥饿”目标，是联合国粮农组织对全世界作出的美好承诺。然而，这一承诺不仅进展缓慢，新冠肺炎疫情更使其雪上加霜。

9月23日，联合国粮食系统峰会在纽约联合国大会期间以线上的形式举办。这场峰会旨在通过推进粮食体系转型，实现全球“零饥饿”目标。与此同时，全球粮食安全却正在面临一系列严峻挑战。

当前，新冠肺炎疫情肆虐、国际性冲突、极端天气叠加环境恶化，给全球粮食系统各个环节造成冲击，对各国人民的生活、生计和经济产生了连锁反应。虽然联合国粮农组织等国际组织与世界各国积极行动，阻止新冠肺炎疫情演变为全球粮食危机，但疫情已经对全球经济造成巨大破坏，引发全球自二战以来最严重的经济衰退，全球粮价创近十年来的新高，失业率上升，薪酬和收入下降，全球粮食安全和营养状况恶化。据联合国粮农组织发布的数据，2020年全世界有7.2亿至8.11亿人口面临饥饿，与2019年相比增加了1.61亿。

面对这场史无前例的严峻考验，现有的全球粮食体系难以合理有效运转，难以满足全球人口以及地球环境的需求。因此，推进粮食体系转型势在必行。从就业、生计和对环境的影响来看，全球农业粮食体系是世界最大的经济体系，其中既包括食物生产、储存、加工、运输、贸易、消费等食物供应链，还包括提供食物和农业产品的所有人员、活动、投资和选择，不仅为全世界10亿人直接提供就业机会，还与35亿人的生计与粮食体系关联。粮食体系任何一个环节出现问题，都会影响全球粮食稳定供应，从而影响全球粮食安全，甚至影响全球经济社会安全。例如，国际性冲突会严重冲击粮食生产体系中生产、收获、加工、运输、供应、融资、销售和消费等几乎所有环节，导致战乱中的国家陷入全面粮食危机。

通过粮食体系转型带动全球“零饥饿”目标的实现，已成为全球广泛共识。联合国粮农组织、二十国集团等国际组织不遗余力地倡导并支持世界各国推进粮食体系转型，建设更高效、更包容、更有韧性且更可持续的粮食体系，试图让粮食体系重回正确的轨道，能够更好更有针对性地抵御各种风险和挑战，实现更好生产、更好营养、更好环境和更好生活，为所有人提供负担得起的健康膳食，并成为稳步实现2030年可持续发展目标的强大推动力量。

关于全球粮食体系怎么转型，各大国际组织支持世界各国寻求创新性的解决方案，为世界粮食安全贡献力量。中国为此做了积极探索。中国实行家庭联产承包责任制以来，持续推进粮食体系转型，不断加大对农业基础设施的投资，增加农业补贴，持续提高粮食综合生产能力，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动农业生产方式和消费方式的改变，走出了一条中国特色社会主义粮食安全之路，实现了谷物基本自给、口粮绝对安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。而且，作为全球最大的发展中国家，中国积极参与全球粮农治理，推动农业国际合作，分享中国农业农村发展的经验和实践，为世界粮食安全作出了贡献。

推动全球粮食体系转型，是一个复杂的系统工程。任何国家或组织都无法单独应对粮食和农业领域的全球性挑战。这需要联合国粮农组织、二十国集团等国际组织与各国携手并进，精诚合作，在合作中破解难题。只有团结起来，通过在经济、环境甚至文化等各领域多管齐下，尽快推动粮食体系转型，才能扭转形势，迎来公平、可持续、没有饥饿的美好未来。

(责编：赵超、陈键)