原洋

原标题：产业链协同化解汽车缺芯难题

“炒芯”乱了市场，也伤了企业。市场乱，乱在价格调节机制已然失灵。企业伤，伤在进货艰难、成本骤升。基于以上情况，市场监管总局已经对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。有能力的车企可以考虑更换供应商，使用替代芯片；还可以加大自主芯片研发，增强与芯片厂商直接交流。供应链上下游联合、齐力同心，才能渡过难关。

芯片打了一个寒颤，汽车市场便跟着重感冒了。近一段时间，我国汽车产销量下降明显。最新数据显示，截至今年8月，汽车销量已连续五个月环比下滑，连续四个月同比下滑。8月当月，我国汽车产销量同比分别下降18.7%和17.8%，降产幅度呈现出扩大趋势。

汽车业“重感冒”的背后，一个重要原因在于芯片短缺。汽车芯片为何短缺？自新冠肺炎疫情发生以来，不少芯片制造企业放缓扩充产能，造成国内汽车芯片供需错配；同时，受马来西亚等地疫情持续反复影响，多家跨国半导体工厂停产数月，导致供应链中断，部分类型芯片出现断供。本次芯片短缺远超预期，当前汽车行业面临着几乎是等米下锅的窘境。

然而，越是在这种资源稀缺的情况下，越容易吸引投机者攫取“商机”、牟取暴利。近段时间，部分经销商恶意炒作芯片价格、囤积居奇，让本就严峻的缺芯形势雪上加霜。“炒芯”乱了市场，也伤了企业。

市场乱，乱在价格调节机制已然失灵。就目前情况看，由于芯片厂商产能受限，即便芯片价格大幅上涨，也无法对增加供给起到即时反馈作用。不少经销商一旦知道某种芯片供应紧张，就捂住货源或者闻风涨价。这样只会进一步扭曲价格信号、增加市场恐慌、恶化市场环境，让芯片厂商难以摸清市场真实需求。

企业伤，伤在进货艰难、成本骤升。下游汽车零配件企业因无芯可用，面临断供违约赔偿的风险，不得不接受经销商高额报价。有车企预估，不少企业将因本次缺芯退出市场。更为滑稽的是，还有小企业因为凑不齐整套芯片，无法开工，为求生存索性放弃主业，做起芯片买卖生意。

整体看来，无论是化解缺芯还是整治“炒芯”，核心都在于解决芯片的产能问题。不过，芯片供应恢复是个逐步爬坡的过程，需要一定时间。与其靠时间自愈，整车企业与有关部门不如积极自救，可做的事情还有不少。

从短期看，一来，市场监管总局已经出手，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，并对3家经销企业哄抬价格行为处以罚款。“杀鸡儆猴”之后，经销商囤货、“炒芯”行为会有所收敛，部分经销商的囤货也可能释放进入市场。二来，有能力的车企可以考虑更换供应商，使用替代芯片。目前工信部已经表示将简化流程、加快审批，使替代芯片尽快推广应用。不过，考虑到这一办法有不小的门槛，需要车企、零部件厂商对旗下软、硬件重新适配，企业还需结合自身实际慎重选择。

从长期看，一来，车企可加大自主芯片研发。8月比亚迪公司汽车销量不减反增，业绩亮眼。这与比亚迪拥有自研半导体不无关系，其部分车规级芯片可以自给自足。即便也有必须对外采购的芯片及零部件，但相比其他车企，比亚迪的情况已经乐观不少。二来，经历此次缺芯波折后，不少车企已经意识到增强与芯片厂商直接交流的重要性。此前，由于芯片厂商多为二级零部件供应商，与车企直接互动较少。强化车企与芯片企业的交流，便于芯片厂商更精准地把握车企需求，甚至与车企联合开发，加速产品的上车应用。目前，工信部和有关部门已组建汽车半导体推广应用工作组，促进车企与芯片制造企业对接，提升芯片供给。

这场汽车业的“感冒”何时能好，不同机构预测各不同。但可以肯定的是，时间治愈不了缺芯，唯有供应链上下游联合、齐力同心，才能渡过难关。

(责编：赵超、陈键)