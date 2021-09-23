吉蕾蕾

原标题：包装瘦下去 快递绿起来

你收到的月饼快递包装好拆吗？今年中秋，月饼寄递量迎来高峰。可网友们吐槽，今年月饼包装又有了新花样：泡沫塑料与充气泡膜齐上阵，更有的月饼重量不及包装的一半，还有的“套娃”式包装让不少人产生了买椟还珠的错觉。过度包装既浪费了资源，又造成环境污染，危害显而易见。

节日礼品包装瘦身为啥这么难？过度包装是顽疾，在倡导绿色发展的大背景下，尽管稍有收敛，但“一边费心包装，一边直接丢弃”的情况依然存在。

对此，月饼卖家有道不尽的苦水。从电商平台的交易评价中可以看出，其实很多消费者是在意包装的，甚至不少消费者认为包装好产品就高级，在一些中评、差评的交易评价中，“包装简陋”就是众矢之的。在这种情况下，通过定制专属纸箱、采用个性化胶带等方式增加包装成本、提升商品“品质”，成了不少月饼卖家的选择。

对于过度包装，快递企业也很无奈。月饼易碎、保鲜要求高，在寄递过程中，一旦由于快递包装不到位导致商品损坏，快递企业、快递员都要承担相关责任。是省包装，还是确保万无一失，快递员会选择后者。

为了推进快递包装绿色化、轻量化，这些年政府出台了不少规定与措施，相关部门也付出了诸多努力，取得了一些成效。比如，全国电子运单使用基本实现全覆盖，电商快件不再二次包装率达75%，可循环中转袋全网应用率达93.8%，45毫米以下瘦身胶带使用率达96.4%，9万个邮政快递网点设置了包装废弃物回收装置，年可回收使用包装箱2亿个。然而，现实与目标仍有很大差距。

推动快递包装绿色发展，加强快递包装管理，是需要多方参与、协同共治的系统工程。在这个庞大的产业链条上，包含了产品生产企业、电商卖家、包装供应商、快递企业等，更与广大消费者紧密相关。

解决快递过度包装问题，从源头减量是关键。一方面，要加大宣传，提高全社会的环保意识，电商卖家要按规定使用环保材料，拒绝过度包装和随意包装，快递企业要贯彻循环经济理念，优先选择使用可循环快递包装，消费者也要对过度包装多说“不”；另一方面，要增加绿色供给，加大快递可降解、可循环包装材料的科研开发和推广应用。此外，可以建立符合地方实际、简单方便的循环回收机制。就像推行垃圾分类一样，在小区设置快递包装定点回收装置，引导公众支持和参与纸箱再利用。

国家邮政局最新发布数据显示，今年1月至8月，全国快递服务企业业务量累计完成673.2亿件，同比增长40.1%。极速增长的快递业务背后，是变得更为迫切的快递包装“瘦身”。相信随着公众环保意识的提升，更多消费者践行绿色低碳消费理念，“买包装送月饼”的过度包装问题有望逐步得到解决。只有包装瘦下去，快递才能真正绿起来。

(责编：赵超、陈键)