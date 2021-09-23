原标题：汇聚产业力量 念好网信事业发展“人才经”

面对第四次工业革命带来的机遇与挑战，网信产业中的操作系统成为中国数字经济发展的重要增长极。作为软件堆栈的基础底座，操作系统重要性更为凸显。人才是网络空间竞争的第一资源。在此形势下，我国的关键信息技术自主创新迫在眉睫，相应领域技术人才、应用人才的需求也在持续升温。

如何引人才，借人才，揽人才，育人才是时代留给我们的重要命题。为助力操作系统与网信产业生态建设的创新与合作，9月17日，由中国电子信息产业集团有限公司、工业和信息化部教育与考试中心、中国软件行业协会联合主办，麒麟软件有限公司承办的“2021（首届）操作系统与网信人才生态大会”在京举行。

中国工程院院士沈昌祥以“打造安全可信软件产业新生态”为主题进行演讲。他表示，网信产业必须构建主动免疫防护的新体系，用中国自主可信计算方案解决受制于人的问题，一要坚持自主创新、自立自强，二要抢占核心技术高点，坚持三条控制底线，即必须使用我国的可信计算、必须使用我国的数字证书、必须使用我国的密码设备。

中国电子信息产业集团规划科技部主任孙迎新的演讲主题为“深化产教融合，支撑自主安全计算产业发展”，重点分享了中国电子近年来深化网信领域产教融合，支撑网络强国建设、大力推进产教融合的实践。

工业和信息化部教育与考试中心副主任左仁贵在会上发布了操作系统人才培养联合宣言——“百城百万”操作系统专项行动。2020年8月，工业和信息化部教育与考试中心联合麒麟软件正式推出“百城百万”操作系统培训专项行动。专项行动开展一年来，已经在全国40多个城市，为各企业、高校开展了数百场培训，培训5万余人次，迈出操作系统人才系统培养非常重要的第一步。下一步，工信部教育考试中心将继续联合麒麟软件深入实施“百城百万”专项行动，以培养大批国产操作系统专业技术人才为目标，促进网信产业健康发展，有力推动制造强国、网络强国建设。

为了进一步凝聚网信产业的智慧与力量，大会指导委员会倡议组建了操作系统“百人专家团”，大会现场各大高校计算机学院、软件学院的院长、专家、学者等成为百人专家团第一批受聘专家。作为大会常设智库，“百人专家团”的成立，将会进一步推进网信产业人才互通、项目互联、优势互补、资源共享，营造产业链协同发展的良好生态环境，实现操作系统领域的政产学研合作深度融合发展。

会上发布的《关键基础软件人才数据报告》显示，近三年关键基础软件领域人才需求急速增长，但市场供给严重不足。2021年上半年研发类职位人才需求同比上涨最为明显，招聘岗位数量同比涨幅超50%,其中研发类人才需求同比上涨96%，最为明显。

此外，国防科技大学计算机学院副院长毛晓光、北京航空航天大学软件学院院长胡春明、天津大学智能与计算学部副主任王建荣、西安电子科技大学计算机科学与技术学院党委书记李青山出席本次大会，分别围绕“网信产教融合模式创新”、“面向网信人才的系统能力培养”、“特色化示范性软件学院人才培养模式探索”、“新基建背景下的教育信息化建设”等主题进行了主旨演讲。

作为中国网信领域人才建设为主题的专场盛会，大会由政产学研多个领域共同参与，深入探讨了中国网信领域人才建设的现状，展望了产业发展的未来，并对具体问题建言献策，形成了业界共识，同时也产出了百人专家团和校企共建等若干重要成果。

(责编：赵竹青、陈键)