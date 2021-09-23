王易博

原标题：直播带货须厘清各方责任

前不久，上海市消保委公布了一款由某网红主播带货的、号称“有助于减肥”的低脂全麦面包检测结果。数据显示，其碳水化合物含量、热量值、蛋白质、钠含量均比标称的要高很多。上海市消保委提示，消费者如按企业推荐量食用，不仅不能减肥，反而有增肥的风险。受到广泛关注后，涉事面包公司发布致歉视频并提出售后解决方案。该网红主播则宣布将停止与该面包品牌的合作。

直播带货是互联网经济的一种新业态，对活跃市场、促进消费、方便大众生活起到了积极作用。一些商家早已将其作为重要的推广手段与宣传渠道，但其中也存在某些问题。此前，中消协就指出，网络直播侵害消费者权益有七大类型：虚假宣传、退换货难、销售违禁产品、“专拍链接”误导、诱导场外交易、滥用极限词、直播内容违法。对此，有关部门已多次开展相关治理，取得了一定进展。不过，有关事件的不时发生，警示人们直播带货领域仍有待厘清权责关系，对网络直播平台、商品经营者、网络直播者明确责任划分，避免主体间相互推诿、消费者权益受损。

网络直播平台要担负起严格把关责任。给消费者提供优质商品和服务是直播平台的价值所在。直播平台应与职能部门、行业协会等建立协作机制，构建“网上抽查、源头追溯、属地查处”等质量监督体系，加大对高风险产品、区域、供货渠道的管控力度。同时，应对平台内的经营者行为给予指导与规范。比如，自觉建立并完善商家信用评价机制，定期对主播账号信用情况进行公示；设置消费者投诉专区，给守信商家提供扶助，对失信者加大惩戒力度。

商品销售方应对所售产品质量承担相应法律责任。消费者权益保护法规定，“经营者提供商品或服务有欺诈行为的，应按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失”。以牺牲信誉为代价赚快钱的企业，注定走不远。商品销售方应主动自查自纠产品质量和服务水平，不断从消费者切身利益出发来改进和完善有关措施，建立完善售后服务机制，把工作做实做细，真正做到对用户负责。

网络直播者即主播，通过与商家开展合作，利用自身流量优势为产品发布广告、宣传产品，属于广告代言人业务范畴。根据消费者权益保护法等相关法律规定，广告代言人应对所售产品尽到审查义务，在明知或应知广告虚假仍代言的情况下，要与广告主一起承担连带责任。头部主播对品牌宣传、品牌形象本有良好的加持作用，但某些主播却自恃流量傍身，忽视了有关责任与义务，或贪图眼前利益给消费者推荐自己不熟悉甚至没使用过的产品，或对明知有问题的商品昧着良心虚假宣传，诱导大众购买，这些行为都是不道德、不合法的。主播应恪守职业道德，爱惜“羽毛”，不能因一时之利，漠视自身责任，否则将受到法律法规的惩罚。

直播带货行业正如火如荼发展，只有不同主体主动承担起各自法律责任，恪守道德底线，注重商业质量，才能给消费者带来美好购物体验。也只有在政策扶持、规范管理之下，直播经济各方协作共赢，这一行业才能实现健康可持续发展。

(责编：赵超、陈键)