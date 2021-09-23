刘瑾

原标题：缺芯犹可恕 炒芯不能忍

近日，国家市场监督管理总局发布消息称，市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元罚款。

据悉，这三家经销企业利用汽车芯片供需失衡，在采购价格基本稳定的情况下，大幅加价销售汽车芯片。下游汽车零配件企业因无芯片可用，面临断供违约赔偿的风险，不得不接受当事人高额报价。

始于2020年下半年的汽车行业芯片短缺危机，不仅没有按照行业预期在今年三季度有所缓解，反而随着时间推移愈演愈烈。中汽协发布的数据显示，8月份当月汽车产销降幅进一步扩大。截至目前，我国汽车销量已连续五个月环比下滑，连续四个月同比下滑。业内专家表示，汽车产销量之所以总体呈现出下降趋势，主要原因之一是芯片短缺，影响了企业生产计划。

汽车芯片供不应求有多方面的原因。新冠肺炎疫情持续使得全球芯片制造企业普遍放缓产能扩充计划，疫情反复还迫使一些国家和地区关停芯片生产线，造成特定品类芯片供应中断，这是全球诸多行业陆续面临缺芯问题的主要原因。再加上今年上半年，日本地震、美国得克萨斯州暴雪天气的影响，全球半导体产业产能大幅度下滑，汽车芯片供应严重不足。

“天灾”难以避免，但“人祸”实属不该。汽车芯片经销企业和汽车零部件生产企业、整车制造企业本该是“一条绳上的蚂蚱”，理当共患难。但某些经销企业的大幅加价行为，不仅不能增加产品供应，缓解供需矛盾，反而制造紧张情绪，致使零配件制造商、车企等各环节恐慌性备货，进一步加剧供需失衡，推动价格过快、过高上涨，扰乱了市场价格秩序。

市场经济是自由经济、开放经济，更是信用经济、法治经济。企业在市场中的行为，不仅代表自身，更会影响整个市场。如果为了一己之利、一时之利，损害市场秩序，破坏市场规则，伤害其他市场主体利益，即便短期内能够获取利益，也会使自己的未来发展受到很大的影响。

以受到处罚的三家芯片经销企业为例，在芯片市场供求失衡的情况下，确实获得了一时的利益。汽车零部件生产企业也迫于无奈，接受了高价芯片。但是，经销企业的市场形象已经受到了严重影响，信誉也会大打折扣。一旦芯片市场趋于平稳，相信绝大多数汽车零部件企业都会选择放弃趁火打劫的经销企业，让其失去长远的利益收获。

目前来看，芯片供应链紧张的问题还要存在一段时间，建议有关部门继续加强对汽车芯片经营者价格行为的监管。对其他具有恶意涨价行为的经销商、生产商予以公布，也要督促这些企业的投资者，尤其是具有大企业背景的投资者，加大对经销企业行为的监督。

阳光总在风雨后，芯片短缺问题一定会解决。工信部已明确表态，将加强对汽车行业发展和芯片制造供应能力的监测，有针对性地解决现在汽车企业存在的短缺问题，积极扶持芯片制造企业加快提升供给能力。希望汽车芯片经销企业能够以此次处罚为戒，以长远利益为重，遵循公平、合法和诚实信用的定价原则，合理定价，帮助汽车企业渡过当前的难关。

(责编：赵超、陈键)