原标题：我国支持民营和境外资本参与新型基础设施投资运营

新华社北京9月22日电(记者安蓓)22日召开的国务院常务会议审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，明确支持民营和境外资本参与新型基础设施投资运营。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。纲要强调，围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。

会议指出，“十四五”时期科学布局和推进建设以信息网络为基础、技术创新为驱动的新型基础设施，有利于促进稳增长、调结构、惠民生。主要包括五方面：

——加强信息基础设施建设。推动国家骨干网和城域网协同扩容，开展千兆光网提速改造。推进新一代移动通信网络商业化规模化应用。完善卫星通信、导航、遥感等空间信息基础设施。发展泛在协同的物联网。

——稳步发展融合基础设施。打造多层次工业互联网平台，促进融通创新。结合推进新型城镇化，推动交通、物流、能源、市政等基础设施智慧化改造。提升农业数字化水平。建设远程医疗、在线教育等民生基础设施。

——推动大学、科研院所和高新技术企业等深度融合，增强高水平交叉前沿性研究能力。支持产业共性基础技术研发。建设开放式、专业化众创空间，纵深推进大众创业万众创新。

——鼓励多元投入、推进开放合作。支持民营和境外资本参与新型基础设施投资运营。参与相关国际规则标准制定。

——建立完善安全监管体系，增强安全保障能力。

“更加积极主动向外资企业宣介有关法律和政策，帮助外资企业融入新发展格局，特别是引导推动外资企业在碳达峰碳中和、新型基础设施建设和创新驱动发展等方面，更多把握投资机会，融入产业链供应链，为经济高质量发展更好发挥作用。”国家发展改革委外资司司长刘小南近日表示。

近期国际环境不确定性因素增多，国内经济运行也面临疫情散发、大宗商品价格高企等挑战。会议强调，保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性，做好预调微调和跨周期调节，加强财政、金融、就业政策联动，稳定市场合理预期。

“去年我国季度间经济增速波动较大，在今年形成基数效应，需要跨周期调节防止增速大幅波动，使两年平均增速、环比增速尽可能平稳并保持在合理区间。”国家发展改革委综合司副司长李慧说，要统筹做好今明两年以及今年三四季度政策设计和衔接，及时出台必要政策措施，夯实经济稳定恢复发展的基础，避免短期波动影响长期向好的基本面。

会议强调，继续围绕保就业保民生保市场主体实施宏观政策，持续深化改革开放、优化营商环境。更多运用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进一步促进消费的措施，更好发挥社会投资作用扩大有效投资，保持外贸外资稳定增长，确保经济运行在合理区间。

(责编：赵竹青、陈键)