曾金华

原标题：积极财政政策聚焦支持实体经济

近日，财政部发布统计数据显示，前8月累计，全国一般公共预算收入150088亿元，同比增长18.4%，比2019年同期增长9.5%，财政收入呈现恢复性增长，反映出我国经济发展保持韧性，经济恢复取得明显成效。

同时，前8月全国一般公共预算支出同比增长3.6%，基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。积极的财政政策聚焦支持实体经济，持续提升政策效能和资金效益，有力巩固经济稳中向好态势。

收入保持较快增长

统计显示，在前8月全国一般公共预算收入中，中央一般公共预算收入70467亿元，同比增长18.9%；地方一般公共预算本级收入79621亿元，同比增长17.9%。

“中央和地方的收入同比均有较大幅度增长，反映出我国国民经济运行态势持续向好。各项减税降费政策激发市场主体活力，在一定程度上反哺经济增长，带动收入增长。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示。

在前8月全国一般公共预算收入中，税收收入129627亿元，同比增长19.8%；非税收入20461亿元，同比增长10.4%。中国财政科学研究院研究员张立承认为，税收收入增速明显快于非税收入，显示出一般公共预算收入质量持续提升。

此外，专家分析，去年受疫情影响同期收入基数较低、今年工业生产者出厂价格高位运行，也是前8月财政收入同比增速较高的重要因素。

分税种看，前8月累计，国内增值税同比增长19.1%，其中，工商业增值税增长24%，主要受工业增加值增长，特别是工业生产者出厂价格高位运行的影响。企业所得税同比增长18.7%，主要是企业利润持续稳定增长。个人所得税同比增长23%，除居民收入增长带动外，还与股权等财产转让和股息红利收入增长有关。进口环节税收同比增长25%，出口退税增长14%，主要受一般贸易进出口持续增长带动。

此外，资源税和环境保护税分别同比增长32.3%和4.2%。“绿色税制的作用持续发挥，有利于优化资源配置，促进环境保护和污染防治，推动产业结构调整，助力实现碳达峰、碳中和目标。”李旭红说。

值得关注的是，一些省份近期陆续发布前8月财政收支数据，同样呈现出多方面亮点。比如，北京市前8月一般公共预算收入完成4210.6亿元，增长15.8%，已连续6个月保持两位数增长。其中，企业所得税完成1097.3亿元，增长23.7%，主要是生物医药等企业经营普遍向好，应税利润较上年同期增长带动。安徽省前8月一般公共预算税收收入完成1790亿元，较上年同期增长17.3%，其中，增值税、企业所得税和个人所得税较上年同期分别增长18.6%、11.6%和21.8%，体现了经济稳定恢复。

从单月情况看，8月份全国一般公共预算收入增速有所回落，同比为2.7%。“7月份全国一般公共预算收入同比增长10.7%，8月份增幅回落较多，主要是受去年同期基数提高、7月下旬以来疫情以及近期汛情等因素影响。”张立承说。

重点支出保障有力

在支出方面，前8月累计，全国一般公共预算支出155371亿元，同比增长3.6%。其中，中央一般公共预算本级支出同比下降3.6%；地方一般公共预算支出同比增长4.8%。

“数据反映出中央财政持续压减非急需非刚性支出，财政支出向地方政府、基层政府倾斜。”张立承表示。

李旭红认为，中央一般公共预算本级支出同比有所下降，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，这也是提高财政资金使用效率、有效控制财政风险的具体表现，“地方财政支出规模扩大，体现了对地方统筹使用财政资金的支持，有助于夯实基层财政”。

统计显示，全国财政“三保”等重点支出增长较快，教育支出23157亿元，增长7.9%；卫生健康支出12986亿元，增长3.9%；社会保障和就业支出23739亿元，增长1.9%。

从地方发布的数据看，重点领域支出增长明显。比如，北京市做好资金统筹，确保财政资金聚焦保障民生等重点领域。其中：教育支出完成647.8亿元，增长8.8%，主要是加大对校内教育服务的资金支持，继续支持大学生创业就业等；卫生健康支出414.1亿元，增长3.5%，主要用于做好疫情防控资金保障等。安徽省教育、科学技术、节能环保、城乡社区等重点支出增速达10%以上，有效兜牢基本民生底线。

“重点领域支出增长较快体现了政府对民生、就业的支持，财政资金聚焦于民之所盼，贯彻落实以人民为中心的发展思想。”李旭红说。

专项债券加速发行

近期，中央对专项债作出部署，要求合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。统计显示，地方政府债券特别是专项债正在加速发行使用。

从发行情况看，前8月，各地已组织发行新增地方政府债券24763亿元，其中一般债券6333亿元、专项债券18430亿元。

“地方政府债券是地方政府资金的重要来源，对于加快地方基础设施建设，特别是带动有效投资具有重要意义。”李旭红说。

从单月情况看，各地在8月份组织发行新增地方政府债券5930亿元，其中，一般债券1046亿元、专项债券4884亿元。统计显示，从资金投向看，新增一般债券主要用于市政建设、社会事业、交通基础设施、农林水利、生态环保等领域，新增专项债券主要用于市政及产业园区基础设施、社会事业、保障性安居工程、城乡冷链物流基础设施等领域。

8月份，北京、广东、深圳、黑龙江、安徽等省份通过商业银行柜台发行新增债券超过50亿元。李旭红认为，此举拓宽了发行渠道，有助于增强个人和中小机构对经济发展的参与度和获得感。

“地方政府债券发行快速增长，后续地方政府债券发行仍会保持目前的提速趋势，而且会进一步向新增债券发行倾斜，推动今年底明年初形成实物工作量，以更好带动经济增长。”张立承说。

(责编：赵超、陈键)