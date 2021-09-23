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中秋佳节舍团圆 坚守岗位保供电

2021年09月23日08:37 | 来源：中国网
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原标题：中秋佳节舍团圆 坚守岗位保供电

“鲁姐，赶紧吃块月饼，每到过节你就主动的要求在岗，今天没有跳闸，咱们没准能过个舒心节，嘿嘿！”“不管有没有跳闸情况，咱们都不能掉以轻心，仔细着点。”这是9月19日，遵化供电公司调控中心青年职工高雅君和班长鲁玉梅的对话。

为确遵化市内百姓中秋节期间用上安全电、放心电，过一个祥和的中秋佳节，遵化供电公司按照该公司有关保电要求，做到早部署、早准备，确保双节期间安全优质供电。制定详细的突发事故抢修预案，提前做好变压器测试、设备处缺及故障抢修备品备料工作。管理层多次到相关班站对节期保电、防火防盗等各项工作进行严格细致的检查。各个开闭站对所属开闭站、配电室、环网柜分别进行了认真巡视和处缺，及时对存有隐患的刀闸、开关进行了更换，对接头发热、松动等设备进行了处理；并对所属公用变压器进行了负荷测试，并对负荷严重的台区线路进行倒切，提高了供电可靠性。

坚守岗位，确保节日期间的安全稳定供电，为市民亮亮堂堂的过一个祥和、喜庆、愉快的中秋佳节，严格加强节日值班管理，做到值班领导在岗在位认真负责；落实“95598”协调联动机制，电力抢修车及其它保障车辆时到位，一切工作以保电为中心，确保一有命令，立即出动，消除事故，做到承诺践诺。（郑洁、果建永）

(责编：赵竹青、陈键)

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