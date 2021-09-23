原标题：北京年底所有行政区将引入共享单车 新增“电子围栏”

9月22日是第24个世界无车日，市交通委宣布了一系列措施方便市民选择自行车、步行等绿色交通方式出行。据北京市交通委介绍，今年北京所有行政区将引入共享单车运营，其中门头沟区将首次引入共享单车运营。另外，中心城区51个重点地铁站将新增单车“电子围栏”停车点，引导市民规范停车。

年底北京所有行政区引入共享单车

昨日，北京青年报记者从北京市交通委获悉，预计今年内，共享单车将引入北京所有行政区，包括一直没有共享单车、公共自行车服务的门头沟区。

共享单车从2016年兴起，高峰时期，北京曾有16家品牌企业、230多万辆车。随着市场不断发展成熟，企业优胜劣汰，目前，有美团、哈啰、青桔三家品牌，在除了门头沟区外的各区开展运营，共有约94.1万辆车服务市民短途出行。

市交通委静态交通管理处三级调研员胡海明介绍，随着本市绿色出行环境优化提升和共享单车普及，市民骑行热情高涨。今年以来，本市累计骑行量已达6.38亿人次，日均骑行量242.03万人次，同比增长44.4%，9月18日骑行量已达471万人次，创历史新高。

51个重点地铁站将引入“电子围栏”

共享单车在给市民带来方便的同时，其乱停乱放现象突出，影响了市民出行和市容环境。

为进一步规范共享单车停放秩序，市交通委近期发布了《关于本市部分区域设置为互联网租赁自行车禁止停放区的公告》，明确环路等道路范围内，除停放区外共享单车禁停的原则，并将五四大街等首都功能核心区的16个重点区域（包括机动车道、非机动车道、人行步道等的全路段）划为共享单车禁止停放区域。

同时，北京持续扩大“电子围栏”试点范围。在去年共享单车“电子围栏”技术31个试点区域基础上，计划今年在中心城区新增51个重点轨道车站，纳入“电子围栏”试点，进一步引导骑行人“停车入位”、规范车辆停放秩序。目前，已完成规划建设方案并建成6处，分别为鼓楼西大街、西安门大街、酒仙桥商圈、朝阳医院周边道路、西二旗地铁站、清华西路东口地铁站，其他站点拟于年底前完成。

多种优惠活动吸引市民绿色出行

9月22日是世界无车日，北京市交通委同步开展多项线上线下活动，营造绿色文明出行氛围，多个交通企业也通过优惠方式吸引市民绿色出行。在活动当天，不少热爱骑行的市民代表在东城区亮果厂胡同附近体验“胡同骑行”。

蚂蚁集团战略发展部总经理于霖介绍，自9月22日起，支付宝在北京启动“绿色出行‘码’上有礼”公益活动。在2021年9月至12月期间，每月22日至28日，市民通过支付宝乘车码乘坐公共交通（包括公交、地铁和骑行）时，可在活动主页领取绿色出行礼包，获取乘车优惠。哈啰出行高级副总裁胡强宏介绍，在本次活动期间，哈啰单车将开展骑行周活动，针对北京新老用户送出百万量级福利，直接补贴骑行抵扣券，单个价值在0.5-1.5元，最高可免费骑行。

文/本报记者 刘洋 摄影/本报记者 黄亮

(责编：赵竹青、陈键)