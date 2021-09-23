邱晨辉

原标题：揭秘神舟十二号那些“神”操作

9月17日，神舟十二号载人飞船搭载3名航天员，从中国空间站天和核心舱荣耀归来，稳稳降落在酒泉东风着陆场。

作为神舟载人飞船执行的第七次载人飞行，此次太空载人返回的一些关键“神”操作，助力飞行任务取得成功。

当3名航天员关好天和核心舱舱门，进入神舟十二号载人飞船后，飞船就开始与空间站天和核心舱分离，并在返回前开始“热身”动作——

从前向对接口分离后，飞船沿着设计好的弧线，绕飞至后向对接口，稍作停留再次绕飞至径向对接口，为后续神舟十三号载人飞船与天和核心舱的径向交会对接进行全面技术验证。

神舟十二号载人飞船系统总体主管设计师彭华康告诉记者，此次“热身”是飞船自动测量与空间站的相对位置、姿态和角度，自主判断并飞行。

神舟十二号载人飞船由轨道舱、返回舱、推进舱三舱构成，是航天员实现天地往返的“生命之舟”。返回舱是上窄下宽的钟形设计，在推进舱和返回舱分离以后，返回舱会利用自身装配的发动机调整姿态，变成大底朝前的飞行状态。

“这样一来，返回舱在穿越大气层时就会产生升力，能够对飞行轨迹进行一定的控制，从而保证落点准确度更高，对航天员的过载冲击更小。”神舟十二号载人飞船总体飞控负责人杨海峰说。

他告诉记者，不仅返回舱要采用舒适的返回姿势，航天员也要以几乎与防热大底平行的角度“平躺”在座椅中，“选择这样的姿势返回是为了更好缓解飞船减速过程中形成的冲击，从而给自身带来更多保护。”

返回舱从400公里左右的太空轨道进入大气层后，会以每秒数千米的速度与大气层发生摩擦，形成上千摄氏度的高温，就像一个熊熊燃烧的火球冲向地面。

神舟十二号载人飞船机械总体主任设计师刘晓震说，为了保证返回舱内部始终保持在合适的温度，航天五院结构与机构研制团队持续攻关，为载人飞船返回舱研制出特殊的防热材料。

他将这种材料形象地称为“防热外套”，即通过表面耐烧蚀材料在熔化、蒸发和分解时带走大量热能，阻隔高温传导进入舱内，保证舱内空气温度维持在20摄氏度左右。

“虽然只有薄薄的一层，却是保护航天员生命安全的‘防火墙’。”刘晓震说。

(责编：赵超、陈键)