张真齐

原标题：金九银十出行有哪些“利”与“防”

航旅纵横发布的数据显示，受新一轮局地新冠肺炎疫情影响，旅客中秋假期出行意愿下降。同时，与2019年中秋相比，今年中秋节更临近国庆假期，旅客更倾向于短途出行。

“今年中秋假期和十一假期安排一出来，我就发现可以通过请假连在一起，于是和朋友开始计划长途旅行。我们打算从宁夏出发，途经甘肃和青海，来一次‘解放天性’的自驾旅行。”今年中秋节假期的前一晚，刘倩和朋友正在收拾行李，准备第二天一早出发从上海前往银川。

“今年的中秋和十一假期离得较近，这样的情况会进一步激发人们的出行欲望。”北京大学经济学院副教授薛旭分析说，“预计中秋假期期间，公众出行以中短途探亲、旅游出行为主，十一出行预计以中长途探亲和旅行为主。”

“目的地民宿热度数据”更加佐证了民众出行的热情。Airbnb平台数据显示，自北上广城市群出发的短途滨海游成为中秋假期爆款，华北地区备受青睐的山东威海、河北秦皇岛，江浙沪地区的热门目的地浙江舟山、宁波等海边目的地，其中秋出游搜索比例较清明假期均有大幅增长。以山东威海为例，今年中秋假期的搜索占比已跃升至清明假期的3倍以上。

针对出游时间更为充裕的“十一”假期，游客则会更多地考虑长线游。Airbnb平台数据显示，十一假期1600公里以上旅行的搜索比例较五一小长假增长近3倍，其中4800公里以上旅行占比激增12倍。就目的地而言，以云南大理、丽江、海南三亚为代表的度假胜地的搜索热度位居前列。

不过，近日以来，福建厦门、莆田，黑龙江哈尔滨等地出现的局部新冠肺炎疫情，给中秋、十一长假蒙上了一丝阴霾。

自驾出行成了年轻人的新宠

近些年，随着中国汽车市场的快速发展和消费水平的成熟与升级，汽车早已不是一个简单的代步工具、一台冰冷的铁皮机器，而成为消费者彰显个性、表达情感、实现自由追求的一个伙伴。

正因如此，越来越多的人渴望和向往开车出行的自由生活，“自驾”俨然成为新时代年轻人放松交友的新方式。

尽管诗和远方很美好，但是购买一辆车需要的大额资金，却成了困扰许多人尤其是年轻人的问题。对于很多“月光”的年轻人而言，动辄几万元甚至十几万元的购车首付，像是一座横在自己与汽车之间的一座大山。

在这种巨大的购车与用车成本压力下，“即租即用”“灵活方便”的租车自驾游，成为了当下兴起的出行新方式。得益于低成本、高自由度、还车用车便捷等优势，国内的租车市场，已经悄然成为了极具潜力的发展新蓝海。

易观数据发布的《2021年中国租车市场年度综合分析》显示，截至2020年年底，全国汽车驾驶人保有量达到4.18亿人，而私人汽车保有量仅为2.44亿辆，两者之间的差距进一步拉大，“有本无车”人群的快速增加，为租车市场提供了充足的用户基础。

“尤其是在中秋、十一假期期间，租车潮将更加火爆。”薛旭分析说，“现在部分租车软件‘十一’的租车价格已经涨了数倍，但热门旅行目的地的车辆还偶尔供不应求，足以看到租车市场的旺盛需求。”

神州租车相关负责人预计，目前用户对于出行便利性及安全的重视度不断提升，租车自驾已成为首要出行选择之一。“此外，在双减政策落地的背景下，再叠加暑期被抑制的出行需求，预计家庭亲子游将热度高涨，点燃十一黄金周旅游市场。”

据罗兰贝格预测，2025年中国的分时租赁汽车将达到60万辆，未来中国共享出行将达到每天3700万人次，对应的市场容量高达每年3800亿元，而潜在需求带来的关联市场容量有望达到1.8万亿元。因此，“租车”不仅是假期人们的新宠，或将成为汽车市场的下一个发展蓝海。

不过，薛旭提醒消费者，租车不能放松警惕。首先要选择正规的租车公司，价格方面也要货比三家，“如果车况不佳，即使再便宜也应该慎重选择”。

“此外，租车时不能只关心租车价格的高低，车辆哪些保险也同样值得关注。因为经常会出现租车人因为保险问题和汽车租赁公司发生纠纷的情况，这一点也必须多加注意。”薛旭补充说。

严格防疫，民航业仍有发展空间

除了铁路和公路出行外，民航业虽然去年受到了新冠肺炎较大的影响。但随着防护措施的升级和弹性运营更加有经验，让如今的民航业能够稳步恢复发展。

今年7-8月，境外输入病例和本土多地散发疫情叠加，导致民航传统的暑运旺季遇冷。不过，即将到来的中秋国庆假期，一部分在暑期被抑制的出行需求将得到释放。

航旅纵横大数据预测，中秋假期计划航班数（不包含计划取消航班）预计超过5万，较五一假期实际航班量减少8.09%，恢复到2019年同期实际航班量的99.75%，基本与2019年同期航班量持平。

此外，中秋假期期间，全国各航司计划可供座位数超过940万个，较五一假期实际可供座位数减少9.65%，但超过2019年中秋同期可供座位数。

中国民航局运输司副司长商可佳表示：“与去年双节重叠延伸为8天长假不同，今年将形成长短相邻的假期组合。民航运输会呈现前后两组首末出行高峰。从近日OTA搜索和预定情况看，比较乐观，客运量与暑期相比将实现大幅提升。”

商可佳介绍说，民航局积极支持航空公司灵活组织安排运力和时刻资源。目前，已在每周超过10万班国内定期客运航班计划的基础上，安排多家航空公司执行中秋加班计划4250班，国庆加班计划4406班。

不过，商可佳也提醒，目前境外疫情形势依然复杂严峻，“双节”期间仍然不是出境游的好时机。她解释说：“目前，中外航司运营国际客运航班每周约200班往返，占疫情前2.2%。当前国际航班主要以最低频次保障最基本联通，暂不具备恢复和增班条件，所以目前仍然不是出境游的好时机。”

谈及境内出行这一话题时，商可佳提醒说，假期出游身心愉悦放松，我们要提醒大家，思想上要时刻绷紧个人防护这根弦。“尤其是在机舱内、候机楼、摆渡车和地面公共交通，这些都是公共区域，旅客要戴口罩、勤洗手、减少设施设备接触、保持安全社交距离。”

此外，旅客还要随时关注疫情动态变化，提前了解目的地防控政策，耐心配合民航单位做好必要的行程申报、健康码查验和登机前手部消毒等工作。如果在飞机场或者航班上感觉发热、干咳、乏力等症状，要立即向民航工作人员寻求帮助。

除了遵守疫情防控规则外，近期一些机场反映，有部分旅客托运行李过程中出现了问题，影响了通行效率，甚至造成了误机。

对此，首都机场新闻中心负责人解释说，近期，不少旅客在出行时会携带月饼及大闸蟹礼盒。在出行前，旅客应提前确认礼盒内是否配有金属餐具和液态调味品等乘机禁限带物品，并提前做好处理，以免给出行造成不便。

“此外，鲜活的大闸蟹属于活体动物，不可随身携带或托运，旅客应提前与所乘航空公司联系了解相关规定，避免不必要的损失。”首都机场新闻中心负责人补充说。

近日，中国疾控中心在官网发布2021年中秋国庆假期健康提示称，2021年中秋国庆假期，境外新冠肺炎疫情仍将高水平流行，境内发生输入疫情以及续发本地传播风险也持续存在，建议旅行归来应自我观察14天。

因此，如何在享受假期旅行的快乐和自由的同时，保护好自己的人身、财产安全，将是每一位游客最应该关注和注意的焦点问题。

(责编：赵超、陈键)