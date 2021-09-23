许亚杰

原标题：谁能成功“抢滩”氢燃料电池汽车赛道

根据全球氢能权威组织国际氢能委员会的预测，到2050年，氢能将占全球能源需求的18%，市场规模将达到2.5万亿美元。其中，载货量大、行驶距离远且使用频率高的商用车被认为是氢能源的最佳使用场景。据介绍，现代汽车集团将在2028年率先成为全球首个旗下所有商用车型均搭载氢燃料电池系统的汽车制造厂商。

继北京、上海后，广东也入围了全国首批燃料电池汽车示范应用城市群。一时间人们发现，氢燃料电池车已从实验室的幕后走到市场的前台，燃料电池汽车的舞台也变大了。

由于具备“零排放、零污染、无噪音、补充燃料快、续航能力强”等五大优势，氢燃料电池汽车被认为更加有助于实现脱碳，更有助于实现“碳达峰，碳中和”目标。事实上，自我国提出“碳达峰、碳中和”目标以来，氢能产业再次乘风而起，尤其是下游的氢燃料电池汽车，市场热度显著升温。

一些跨国车企敏锐地捕捉到了这一机遇。近日，现代汽车集团举办氢之日“Hydrogen Wave”全球线上发布会，提出“截至2040年，在交通及各个领域通过引入全新技术普及氢能的计划”。

“现代汽车集团在中国的战略制定、技术产品研发、前瞻技术研究和氢能产业制造等相关氢能事业布局，与首批氢燃料电池汽车示范城市群分布高度一致。”现代汽车集团会长郑义宣在演讲中表示，“通过创新和多方面的突破，我们的目标是在2040年前助力建设一个全球性的氢能社会。”

全链布局破解产业难题，商用车或成突破口

与纯电动车和插电式混合动车相比，氢燃料电池汽车的最大优势是加氢通常只需3分钟，而续航里程能轻松达到600公里以上。同时，氢能源还有来源丰富、用途广泛、发热值高、总重量轻和清洁环保等优势，但目前受到基础设施制约较大。

由于商用车大多载货量大、行驶距离远且使用频率高，目前受限于充电时长和续航里程的纯电动车很难满足商用车的使用需求。同时，此前在商用车领域占据相当地位的柴油车清洁技术已经“见顶”，无法满足更高要求的排放标准和电动化趋势。因此，氢能源目前被认为更适合应用于商用车领域。

“现代汽车集团将从二氧化碳排放量较大的商用车领域开始着手，通过氢能解决方案来积极应对气候变化，向全球市场推出氢燃料电池和纯电动的客车和重卡等全种类新型商用车。”郑义宣介绍说，现代汽车集团将在2028年率先成为全球首个旗下所有商用车型均搭载氢燃料电池系统的汽车制造厂商。

他表示，通过氢燃料电池商用车的不断创新研发，现代汽车集团将推动完成韩国公共交通和物流体系向以氢能为基础解决方案的转型，并以此为全球提供借鉴模版。

“氢燃料是商用车石油燃料的理想替代品。我们国家的石油对外依存度过高，必须逐步提升清洁能源占比。而氢能源是世界公认的清洁能源，有望成为解决未来人类能源危机的终极方案。”资深汽车行业分析人士杨小林告诉记者，在商用车领域推广氢燃料电池汽车，事关国家能源安全和防止大气污染等关键问题。

据了解，由现代汽车集团推出的全球首款量产氢燃料电池重卡——XCIENT Fuel Cell的改进升级版车型已开始驶出生产线。基于它打造的牵引车正在开发中，计划于2023年发布。

“现代汽车集团计划基于新一代氢燃料电池技术，积极进军拥有每年40万辆中大型商用车销量规模的欧洲市场。”郑义宣透露说，面对2030年全球商用车预计达到700万辆的庞大市场需求，现代汽车集团计划开发5~7米车长的氢燃料电池个性定制化车型（Purpose Built Vehicle，PBV）。

为了实现这一目标，现代汽车集团将通过在商用车领域充分应用自动驾驶和机器人技术来不断拓展在商用车领域的业务能力。此次氢之日“Hydrogen Wave”全球线上发布会，现代汽车集团还提出了包含氢动智能无人运输车、高性能跑车、紧急救援车等多种汽车领域应用在内的未来氢能移动出行愿景。

“燃料电池汽车要想实现规模化发展，首要的问题就是降成本。而构建氢能生态圈，也需要克服基础设施不够完善的问题。”正如业内人士所分析的那样，氢燃料电池商用车有望在公共交通、物流以及城市出行等领域中率先落地，并围绕加氢站进行运营。“根据目前的测算结果，只要在四五百公里的间隔有一座加氢站，那么就可以支持氢能社会的加速落地。”

据记者了解，目前世界上氢能源汽车保有量过万辆的市场主要集中在日本和韩国，这些国家基本采取了基础设施先行的模式。而除了现代、丰田等氢燃料电池汽车“老玩家”，上汽集团、长城汽车等国内整车企业也以全方位的视角布局氢燃料电池汽车产业。有预测称，随着“碳中和”目标的确立，汽车行业还在加速推动氢能源的使用。

万亿市场蓄势待发，现代汽车新技术定档今年进博会

和此前推广新能源汽车的逻辑一样，只有市场规模足够大，才能将氢能源产业链与工艺水准同步拉升。据了解，目前每千瓦功率燃料电池系统成本约为五六千元，虽然相较数年前的万元级别已大幅下探，但整体成本仍偏高。此前，戴姆勒集团等部分跨国车企终止了氢燃料电池乘用车项目，原因就是“成本太高”。

“到2030年，我们要让氢燃料电池车的价格与纯电动汽车相当，以确保在价格领域的竞争力。”郑义宣笃定地说，到2040年，氢能将不仅适用于交通运输，还将更广泛地应用于不同行业和领域，“现代汽车集团致力于让每个人、每件事、每一处都能轻松地使用氢能”。

据透露，在氢燃料电池前沿技术领域深耕的20余年中，现代汽车集团的技术团队已经将氢燃料电池系统的成本降低了近98%。

事实上，通过“以奖代补”的方式支持燃料电池汽车的示范应用，就是为了跨过规模化这道坎。

近日，由财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局等五部门发布的《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》明确指出，京、沪、粤三个城市群成为首批入选氢燃料电池汽车示范城市群的重点区域。此前，五部门表示将采取“以奖代补”方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。

“从字面就可以看出来，以奖代补更注重技术门槛，这样更有利于鼓励技术创新。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授表示，过去的经验表明，只有拿出更精准、更优化的政策，才能既鼓励产业发展，又避免骗补的恶果重现。

在郑义宣看来，“以奖代补”政策将为现代汽车集团在中国的氢能事业提供强有力的政策支撑，更将成为全球“氢能愿景2040”实现的巨大助力。他认为，在中国“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的国家环保目标指引下，中国氢能产业已经迎来快速发展的起步阶段。

“现代汽车集团始终将中国作为全球最重要的市场之一。全球多个国家纷纷发布氢能国家战略，中国作为全球增长最快的经济体，将成为这场氢能浪潮中必不可少的重要力量。”郑义宣表示，现代汽车集团将凭借在氢能领域的领先实力，持续助力中国氢能产业快速发展。

据了解，现代汽车集团今年3月在广州成立了旗下首个海外氢燃料电池生产与销售基地，这也是中国首家大型氢燃料电池系统生产专用工厂。未来，全球最畅销的氢燃料电池车NEXO也将尽快引入中国。

“我们真诚地希望为全人类以及我们的地球提供切实可行的可持续发展解决方案。”郑义宣在演讲中畅想说，“在我们的愿景中，氢能将被应用于生活和工业等所有领域，例如我们的家、办公场所和工厂，并设定了让‘每个人、每件事、每一处’都能轻松地使用氢能的远大目标。”

毫无疑问，要实现让“每个人、每件事、每一处”都能轻松地使用氢能的远大目标，既离不开国家政策的有力助推，更需要企业踏实专攻核心技术，把产品做好。

据透露，现代汽车集团正在研发的第三代氢燃料电池系统的尺寸更小、输出功率更高、价格更低。“第三代氢燃料电池针对乘用车领域的开发目标是质保达到50万公里，价格则比第二代氢燃料电池系统降低了50%以上。”郑义宣直言，这是实现2030年氢燃料电池车在价格竞争力上媲美纯电动汽车目标的关键因素。

在此次发布会期间，现代汽车集团还推出了一种可作为大型船舶或IT公司应急电源系统的全新能量模块系统，以及一种可用于个性化定制车型和多种交通设备的“全平型”氢燃料电池系统。值得注意的是，现代汽车集团这些最新的氢燃料电池技术与产品将亮相2021中国国际进口博览会，使中国消费者提前体验到“零碳排放”的氢能社会。

根据全球氢能权威组织国际氢能委员会的预测，到2050年，氢能将占全球能源需求的18%，市场规模将达到2.5万亿美元。氢能的普及将助力每年减少60亿吨以上的二氧化碳排放，并同时创造超过3000万个就业岗位。

“当氢燃料电池乘用车迈过一道道坎、攻下一个个技术关卡，实现商业化落地的那一天，开上一辆排放物只有水的新能源车，将不再是遥不可及的梦想。”正如业内专家所总结的那样，参考新能源汽车的发展进程，燃料电池汽车在“示范应用”政策实施完成后，将形成良好的产业链配套，并有望在2025年前后迎来产销量的爆发。

(责编：赵超、陈键)