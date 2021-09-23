原标题：中国研究试验经费增速领跑全球，发挥了哪些作用？

中国官方22日公布数据显示，2020年中国研究与试验发展(R&D)经费投入再创新高，总量突破2.4万亿元(人民币，下同)。2016至2019年，中国R&D经费年均增长11.8%，增速远高于美国(7.3%)、日本(0.7%)等科技强国。

R&D经费投入总量连年创新高，增速亦全球领跑，中国是怎么做到的？

观察近年来中国R&D经费增长态势，可以发现一大特点：企业研发投入的主体作用正不断凸显。早在2019年，就有507家中国企业入围国际组织认定的全球研发投入2500强，它们集中在无人机、电子商务、云计算、人工智能、移动通信等现代高新技术领域。

2020年，中国企业R&D经费投入达到18673.8亿元，比上年增长10.4%；占全国R&D经费的比重达76.6%，对全国增长的贡献达77.9%，分别比上年提高0.2和9.4个百分点，拉动作用进一步增强。其中，规模以上工业企业R&D经费15271.3亿元，比上年增长9.3%；投入强度为1.41%，比上年提高0.09个百分点。

企业在中国推动技术创新过程中扮演着何种角色？“十四五”规划纲要针对相关领域的部署已给出答案：强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。由此可以判断，未来5年企业在中国创新大局中的地位还将更加吃重。

毕马威亚太及中国区主席陶匡淳认为，一些走在全国、全球领先阶段，或者接近领先阶段的企业，有着较为强烈的原始创新和正向创新诉求，在政府部门支持下，由它们来牵头搭建产学研合作平台，可以在技术创新上取得更大突破。

过去一年，在疫情影响下，中国企业R&D经费投入继续加大，官方政策的支持亦不可或缺。

随着研发费用加计扣除政策进一步完善，2020年，规模以上企业享受研发费用加计扣除减免税金额为2421.9亿元，比上年增长29.4%。相关调查显示，企业对该政策认可度高达87.7%，比上年提高2.7个百分点。

此外，以“减税”替代“直补”支持创新政策也取得良好成效，企业研发活动积极性持续提升，规模以上开展研发活动企业占比为28.4%，比上年提高2个百分点。相关部门明确将制造业企业研发加计扣除比例由75%提高到100%，有望带动企业进一步加大科技创新投入、提高技术能力和产业链供应链水平。

未来中国如何在继续扩大经费投入规模同时，进一步优化经费投入结构、提高投入质效？中国国家统计局社科文司统计师张启龙认为，要优化政府资金投放，在保增长基础上，进一步向经济社会发展最迫切的重大需求集中、向重点领域关键行业倾斜，改进经费预算管理和拨付方式，发挥好“指挥棒”作用。

与此同时，还要发挥企业主体作用，鼓励企业进一步加大对原始创新和自主攻关的投入，通过组建创新联合体等方式强化产学研合作，提升“主力军”战力。健全全社会多元化投入机制，完善社会捐赠、风险投资、金融科技产品等资金来源渠道，大力发展新型研发机构，营造“多元化”生态。(记者 王恩博)

(责编：赵竹青、陈键)