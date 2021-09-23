张辛欣

原标题：你关心的新能源汽车热点问题，有哪些进展？

续航里程能够达到多少？动力电池水平如何？充电换电还能更便捷吗？这些都是消费者在选择新能源汽车时的重要考量。随着新能源汽车产业快速发展，这些问题有哪些进展？

公开数据显示，1月至7月，生产企业新能源汽车销量147.8万辆，超过2020年全年水平。新能源乘用车消费主体逐步由公共领域向私人购买转变。

市场的拓宽在很大程度上带动了应用与创新的加速。工信部总工程师田玉龙说，随着产业发展力度持续加大，我国已建立了上下游贯通的新能源汽车完整产业体系，突破了电池、电机、电控等关键技术。其中，动力电池技术处于全球领先水平，相比2012年，单体能量密度提高2.2倍、成本下降85%左右。

工信部装备工业发展中心发布的《中国汽车产业发展年报2021》显示，2020年，我国汽车专利公开量为29.5万件，新能源汽车、智能网联汽车专利占比达43%。宁德时代、比亚迪、中航锂电等动力电池企业成为全球重要供应商。

业内人士指出，虽然动力电池技术不断提升，但纯电动汽车仍存在低温环境下续航里程降低等问题。这些都要求进一步做好关键材料研发、动力电池全生命周期的安全防护设计等，为新能源汽车的发展筑牢基础。

在续航里程方面，工信部的数据显示，纯电动乘用车平均续航里程从2016年的253公里提升至2020年的378公里。目前，很多车达到500公里以上，续航里程在原有基础上大幅提升。

近年来，我国在加大充电设施配套的同时，也加快推进智能化充电设备应用，探索提升充电效率。不久前，国网浙江海宁市供电公司的V2G电动汽车充电桩在海宁市尖山新区建成。每套设备可同时为10台电动车提供充电服务，并根据数据动态调整充电枪、充电桩，完成闲置功率的分配。

此前举行的2021世界新能源汽车大会上，通过接入充电网的技术满足不同类型车辆电能补给需求，参与电网削峰填谷、调峰调频等电能互动也成为产业内关于智能化、高效充电的新探索。

天眼查数据显示，目前我国有近13万家充电桩相关企业，从2016年开始，电动车换电相关企业的注册数量快速上涨。“随着新能源汽车渗透率不断提高，充换电基础设施布局显著扩大，充电设施智能化不断推进。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说。

记者了解到，工信部正进一步完善政策措施，支持优势企业兼并重组、做大做强，提高产业集中度。同时，加快充换电基础设施建设，加快5G、车路协同技术应用，在质量安全、低温适用等方面提出更高标准，引导企业提升产品质量、提高服务水平。

(责编：赵超、陈键)