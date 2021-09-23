张超

原标题：北京5G建设“建用并举”，多场景落地应用

远程医疗探视急救指挥、大学校园5G专网、老北京5G智慧胡同街区等一系列老百姓身边的5G应用项目今年陆续在北京落地。北京市通信管理局日前在2021（第十八届）北京互联网大会上发布数据显示，截至8月底，北京5G基站达4.57万个。北京5G建设“建用并举”，边建边用，以用促建，在医疗、文旅、校园等多个场景实现应用。

记者在会上了解到，北京已经实现首都功能核心区、北京城市副中心、CBD、奥林匹克中心区等重点功能区的5G网络覆盖。数据中心、云计算、大数据等新兴业务成为固定增值业务主要增长点，其中云计算和大数据业务增势突出。

目前，北京每万人5G基站数约20个，5G基站与万人平均数量均居全国第一。5G终端用户1215.5万户，占移动电话用户近三成。依托广覆盖的5G网络，北京涌现出一系列应用项目。

北京市平谷区卫健委远程医疗探视急救指挥项目为不同医疗机构建立远程互式会诊系统，实现专家和病人之间远程“面对面”视频交互。北京大学5G校园专网项目为采用5G终端位置实时感知与边缘计算分流技术，实现了接入免认证、无感知，提升师生接入校园网的便利性。北京市公园管理中心颐和园及玉渊潭等公园5G智慧景区项目利用5G网络高速率、大带宽、低时延的特性，解决高峰时段游客网上购票、入园扫码信号拥堵等问题。

北京市通信行业协会负责人介绍，今年征集与评选出多个优秀5G应用案例或解决方案，包括北京西城杨梅竹5G智慧街区项目、冬奥5G智慧工地项目、基于5G平台实现远程中医诊疗与教学项目等多领域应用项目。

北京市通信管理局党组书记、局长苏少林表示，5G是推动数字经济高质量发展的重要支撑。目前及今后一段时间，5G发展处于“导入期”，需保持定力，稳扎稳打，促进5G成功商用，特别是5G的发展涉及社会的方方面面，需要各方共同参与，这不是一个行业的独角戏，也不是关联行业的双簧戏，而是全社会共同参与的大合唱。

(责编：赵超、陈键)