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中秋假期全国共揽投快递包裹近18亿件

戴小河
2021年09月23日08:54 | 来源：新华社微博
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原标题：中秋假期全国共揽投快递包裹近18亿件

　　国家邮政局监测数据显示，今年中秋假期（19日至21日）全国邮政快递业揽收快递包裹8.5亿件，与2019年中秋假期相比增长96.6%；投递快递包裹9.3亿件，与2019年中秋假期相比增长92.31%。节日期间，我国消费市场升温势头明显，线上线下消费活跃。国家邮政局组织寄递企业全力保障寄递渠道安全畅通和行业平稳运行，对高风险岗位从业人员严格落实相关要求及封闭管理，对国际邮件交换站等场所加强消毒、通风，严格分隔作业区域，内外不交叉，做到闭环管理。（记者 戴小河）

(责编：赵超、陈键)

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